Gebruik GEEN broodrooster om je accu voor te verwarmen!

Wij herhalen: gebruik GEEN broodroosters om je accu voor te verwarmen.

Het is nu winter en alle EVangelisten komen erachter dat er ook een nadeel is aan elektrische auto. Deze is namelijk veel sneller leeg. Een accu heeft al een erg beroerde energiedichtheid (ongeveer 17 keer slechter dan benzine) en als het koud is, wordt dat alleen maar erger. Nu is een EV veel efficiënter en is er geen directe uitstoot, dus onder de streep is het beter dan een verbrandingsmotor, alleen de accu’s zijn echt ondingen.

Accu op temperatuur brengen met een broodrooster

Eigenaren van een elektrische auto (of in elk geval de bestuurders ervan) proberen dus alles eraan te doen om zoveel mogelijk kilometers eruit te peuren. Dat kan door de batterij van te voren op te warmen. Een van de laatste trends is – je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen – is om de accu voor te verwarmen met – jawel – een broodrooster!

Dat gebeurt dus kennelijk in Denemarken. Hoe het precies in zijn werk gaat: geen idee. Wel weten we dat de afloop niet al te best kan zijn. Dat was namelijk het geval in Denemarken, waar een auto tot de ventieldopjes afbrandde vanwege het gebruik van een broodrooster om de accu’s dus voor te verwarmen. Ook raakte het huis van de eigenaar/bestuurder en dat van de buren beschadigd door de brand, aldus AP News.

Doe het dus niet

Met een warme accu verbruik je minder energie dan met een koude. Op zich is dit met een verbrandingsmotor niet heel anders, een koude motor is ook minder zuinig dan een warme. Nu zijn er elektrische auto’s die je kunt voorverwarmen, maar dat is niet een voorziening die elke EV heeft. Daarom besloot de Deense eigenaar het maar te proberen met een broodrooster en kennelijk is het ook een paar keer goed gegaan. Tja, Alex Jones heeft ook wel eens iets gezegd dat waar is, natuurlijk.

Echter, de politie van Sydsjælland en Lolland-Falster raadt het absoluut af om je accu voor te verwarmen met een broodrooster. Dus doe het niet. Wij herhalen: doe het niet.

Via: AD Auto