Mercedes SL AMG restomod is hemelse perfectie

Kijk, kijk, kijk: zó moet een Mercedes SL AMG restomod zijn. Alle restomods.

Het is altijd grappig om te zien hoe oude tuningsmobielen verguisd worden als ze nieuw zijn, maar dat dat verandert naarmate de jaren vorderen. Een oude speciale auto van Brabus, Alpina of ABT is extra cool, terwijl we dat destijds nogal ordinair vonden. Dat geldt ook voor de Mercedes SL, een auto waar ook een hoop fout publiek rondreed. Al helemaal in een aangepaste SL. Als je goede smaak had, kocht je een Jaguar XJ-S of een Porsche 928.

Maar echt goede smaak is gewoon doen wat je zelf mooi vindt en lak hebben aan anderen. Sowieso, waarom moet je per se een politiek correcte auto hebben? Een beetje vunzigheid en gruizigheid op wielen is toch ook leuk? Deze SL AMG restomod is gewoon blubberdik. Het is een project van het bedrijf ‘Bespoke Restoration’.

Toffe SL’s

In de VS hadden ze niet zulke toffe SL’s als wij in Europa kregen. Onze 560 SL was voorzien van 272 pk en mooie bumpers. De US-versie kreeg die lelijke harmonica-bumpers en werd flink geknepen, terug naar 231 pk. Ook hadden de Amerikaanse modellen de vier koplampen in plaats van hele lichtunits.

In dit geval werd enkele jaren geleden een beige exemplaar met bruin leder aangeleverd bij Bespoke Restoration. Zij stripten de auto compleet. Ze inspecteerden elk onderdeel. Daar waar nodigknapten ze het op of vervangen ze het door een nieuw (en beter) onderdeel. Het resultaat is echt verbluffend gaaf.

Mercedes SL AMG restomod

De motor is compleet nieuw, alleen zegt men niet hoeveel vermogen het blok levert. Wel dat er een handgeschakelde zesbak aanwezig is, plus een sperdifferentieel. Het chassis is voorzien van H&R-veren en Koni-dempers. Voor betere stopkracht is er een Brembo-remmenupgrade met 6 zuigers en grotere schijven.

En dan de looks. De Mercedes SL AMG restomod is voorzien van een nieuwe zwarte lak en rood lederen Recaro-interieur. Het houtinleg is vervangen door koolstofvezel. De bodykit is origineel AMG, evenals de velgen.

Er is een McIntosh radio met krachtige versterker en 10 speakers voor een betere audio-ervaring, alhoewel wij denken dat de V8 van zichzelf al goed klinkt. Prijzen zijn onbekend, uiteraard is het afhankelijk van wat je precies meeneemt qua auto en wat het moet worden. Dit specifieke exemplaar moet zo’n 200.000 tot 250.000 euro opbrengen.

Oh, en check hier wat geweldig beeldmateriaal van de R107:

