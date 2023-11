Extreem dikke Purosangue is iets minder puur

Met deze extreem dikke Purosangue maak je wel de blits.

Je kan er op wachten dat ook de duurste en meest prestigieuze crossovers keihard worden aangepakt door diverse tuners. Sterker nog, dat zijn vaak de hardlopers. Bij Brabus vliegen de G-Klasses harder de deur uit dan de SL’s. En tuners als Mansory bieden de meest extravagante opties aan voor de Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en Rolls-Royce Cullinan.

Dus je voelt al op je sokken aan de Ferrari Purosangue de nieuwe lieveling gaat worden.

Als matige rechtsback van een Europese subtopper moet je toch wel iets van vervoer hebben. Een standaard Purosangue is dan niet goed genoeg. En daar komt deze extreem dikke Purosangue van Pogea Design om de hoek kijken.

Bodykit

Die doen niet aan subtiliteit. Dat kunnen we wel zien aan deze extreem dikke Purosangue. Het is niet een kwestie van een spoilertje en een sticker. Neuh, bij Pogea hebben ze een complete bodykit ontwikkeld voor de Purosangue.

Daardoor is de SUV van Ferrari (dat blijft raar klinken) een heel stuk breder geworden. Uiteraard is de rijhoogte aangepast: de Purosangue heeft nul intenties om iets in het terrein klaar te kunnen spelen.

820 pk voor deze extreem dikke Purosangue

Sterker nog, het ding is zo verlaagd dat het eigenlijk op een Ferrari GTC4Lusso lijkt. Dat is op zich ook niet gek, want de Purosangue is natuurlijk de opvolger van die auto. De velgen doen ook een duit in het zakje waardoor de auto er bijna kleiner uit ziet dan dat deze in het echt waarschijnlijk is. Voor meten de wielen 23 inch, achter zelfs 24 inch.

Het is overigens niet alleen maar dikdoenerij, de extreem dikke Purosangue is namelijk ook sterker geworden. Althans, daar zijn ze mee bezig. Pogea zegt dat er diverse vermogensupgrades voor de twaalfcilinder aankomen.

De sterkste variant heeft 820 pk onder de kap. Over koppel wordt niet gesproken. Prijzen en beschikbaarheid worden later bekend gemaakt door Pogea.