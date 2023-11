TopGear is nu echt ten dode opgeschreven

Nou, het is ze eindelijk gelukt bij de BBC. Hun voormalige cashcow TopGear is eraan.

Ooit, nog niet zo lang geleden was de zondagavond het moment waar je naar uitkeek. Dan spoedde je naar huis toe om op tijd te zijn voor TopGear. Je werd al helemaal weemoedig als je de eerste noten van ‘Jessica’ van The Allman Brothers hoorde.

Dat was nog met Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Echter, nadat we kennis konden nemen van het woord fracas, stond de BBC voor een uitdaging. Hoe verving je drie perfect op elkaar ingespeelde toppers?

Crash Andrew Flintoff

In eerste instantie mocht een sterrenensemble van Chris Evans, Matt Leblanc, Sabine Schmitz, Eddie Jordan, Chris Harris en Rory Reid. Daarbij bleek dat de combinatie Leblanc, Reid en Harris het beste was. Echter, in 2019 stapten Leblanc en Ried op om andere dingen te gaan doen. Chris Harris bleef en werd vergezeld door Andrew Flintoff en Paddy McGuinness.

Gezien de kijkcijfers was dat de beste combinatie sinds May, Hammond en Clarkson (die verder gingen met The Grand Tour). Dat ging lange tijd goed, tot december van vorig jaar (2022). Toen crashte Flintoff op het het circuit. Daarop volgde een rechtszaak omtrent de schadevergoeding. Volgens kwantiteitspublicatie The Sun bedroeg deze zo’n 9 miljoen pond.

Sinds het ongeluk heeft de Bieb de opnames van het programma stil gelegd. Dat was toen nog ’tot nader order’, maar nu is bekend gemaakt dat de opnames in zijn geheel niet meer hervat worden. Dat betekent dus geen TopGear op de televisie.

Cashcow

Dat is een hard gelach voor de BBC, want TopGear was een echte cashcow. Zeker in de periode van Clarkson was het het televisieprogramma dat het meeste geld op bracht.

Het gaat overigens specifiek om de televisieserie van TopGear. TopGear het tijdschrift blijft gewoon bestaan, inclusief de video’s daarvan, met Ollie Marriage en consorten. Ook de website, waaronder de Nederlandse (hallo jongens!!!), blijven ook gewoon bestaan.