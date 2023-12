Alweer een nieuwe auto in de Autoblog Garage. Een snelle Tesla

Wouter zei het al. Vóór kerst zou ik mijn eerste Tesla hebben ingeruild. En verrek. Hij had gelijk!

Weet je nog? Het was ergens begin november en ik plaatste een artikel over de aanschaf van een -voor mij- nieuwe Tesla Model S 100D. Zwart, in enorm goede conditie, geen krasje erop en voorzien van alle snufjes die een mens maar kon wensen.

Ik zou hem zeker 5 jaar houden, want waarom zou je zoiets goeds inruilen voor iets anders. Er is toch immers weinig beters te krijgen? 422 pk, 0-100 ergens onder de 4 seconden, makkelijk 500 kilometer range, top van 250. Niks mis mee.

Dacht ik ook. Tot die bewuste avond…

Tesla Model S P100D in de Autoblog Garage

Toen besloot ik een hapje te gaan eten met een oude vriend. Ex-Teslarijder en tegenwoordig heeft hij als dagelijks vervoer een schitterende groene Audi S6 Avant diesel uit 2022. Standaard, dus geen match voor de Tesla, toch?

Ja, dat dacht ik ook. Totdat we na het eten huiswaarts reden en hij besloot om die diesel even de sporen te geven. En ik er achteraan met de Tesla. En wat bleek, ik liep niet in op dat ding. Op een diesel. Nou ja zeg!

Dat kon ik niet over mijn kant laten gaan natuurlijk, dus ik ben nog dezelfde avond op zoek gegaan naar een snellere Tesla. En die heb ik gevonden. Wederom bij mijn vrienden van Lease Bijtelling Vriendelijk. Die konden me wel van mijn geld af helpen.

Die hadden een mooi dieprode Tesla Model S P100D uit 2018 staan, 83.000 km op de teller en een goeie prijs terug voor mijn zwarte vriend. Proefritje gemaakt, hand geschud, andere velgen erop, originele spoilertje weer terug en een dag later stond hij al voor de deur.

En ja, hij gaat hard. Nu pas een keer de Ludicrous + mode gebruikt en het is bijna angstaanjagend zo hard als dat dat gaat. Serieus nog niet eerder gehad dat je echt duizelig wordt nadat je vol optrekt. Verder valt me op dat de tussenacceleratie echt veel sneller is dan de 100D, zelfs als je het niet eens bewust doet.

Maar met bijna 700 pk en 950 Nm kopel is dat ook niet vreemd. Nadeel is dan weer wel dat de stroomconsumptie wat hoger is, maar dat is dan maar zo. Heel veel meer heb ik er nog niet over te melden, want ik heb hem nog geen week.

En nou kan ik wel zeggen, er volgen de nodige updates. Maar waarschijnlijk meld ik me over een maand of drie wel weer dat ik toch maar een Plaid heb gekocht. Of moet het iets anders worden @wouter?