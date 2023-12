BMW geeft toe: fout gemaakt met de XM

En nee, het is niet het design, het is de verklaring waarom de verkoopcijfers van de BMW XM ondermaats zijn.

BMW heeft genoeg mensen op de kast gejaagd met de XM. Voor wat voor het eerst in lange tijd een ’topmodel’ en zelfstandig model van BMW M is, en daarmee officieel de opvolger van de M1, is het een wat opzichtig ding. Tsja, BMW beweert dat tijden veranderen en de markt momenteel vraagt om een blubberdikke SUV. Voor fans valt de auto dus een beetje tegen.

BMW XM flopt

Voor fans valt vrijwel alles van BMW tegen, ondanks dat de verkoopcijfers prima zijn en het autojournaille het ook vaak wel mee vindt vallen. Dat geldt niet voor de BMW XM. Eigenlijk valt de auto in elk aspect tegen. Hij is te zwaar om echt snel of leuk te zijn, de motor is niet uniek voor de auto (deze komt ook in de M5 en ligt al in de X7), de looks hoeven we het eigenlijk niet over te hebben en als luxe reisauto is de X7 eigenlijk ook op elk front een betere auto. En als sportieve SUV hoef je niet meer te wensen dan een X5 M Competition.

Nu blijkt ook dat de verkoopcijfers erg tegenvallen. We hebben het echt over niet veel meer dan een paar duizend per kwartaal. BMW hoopte toch echt meer exemplaren van de XM te verkopen dan dat. Valt de auto dan zo erg tegen? Deels ja, maar M-baas Frank van Meel geeft toe dat ze een fout hebben gemaakt. De timing van de verkopen had beter gekund, aldus Van Meel.

BMW XM Label Red te vroeg

Het is heel simpel. BMW onthulde de BMW XM in eerste instantie in zijn ‘middelste’ versie, de reguliere XM. Deze heeft de 4.4 liter S68 V8 met elektropower om tot 653 pk uit te komen. Toen werd al aangekondigd dat er een krachtigere versie zou komen, die enkele maanden later onthuld is als de Label Red. Deze heeft dezelfde krachtbron, maar dan met 748 pk. Volgens Van Meel had BMW de Label Red iets langer achter gesloten deuren moeten houden. Nu wist je voordat de reguliere XM al geleverd is dat er een betere versie aan zit te komen, wat het verkooppraatje voor het middenmodel niet interessant maakt.

Het helpt ook niet dat er een getemperde versie aan zit te komen: de BMW XM 50e. Dit wordt de nieuwe instapper met een zes-in-lijn en 571 pk. Ook die zit de middenmoter een beetje in de weg, want als je niet de volvette 750 pk wil klinkt 570 ook als meer dan genoeg. Kortom: als je weet wat eraan zit te komen, waarom zou je dan nu al de reguliere XM nemen? Van Meel suggereert dus dat de timing van deze versies beter had gekund.

We gaan dus zien of de cijfers in 2024 voor de BMW XM mee gaan vallen. Voor nu lijkt de M SUV een beetje een tegenvaller in elk opzicht. (via TopGear)