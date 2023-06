Duurste Audi RS6 op Marktplaats, of een gloednieuwe Ferrari?

De duurste Audi RS6 op Marktplaats is net zo prijzig als een gloednieuwe Ferrari 296.

De Audi RS6. Al generaties lang de droomauto van snelle papa’s en mama’s. Het is niet de best sturende station ever, maar wel de beste allrounder. Zeeën aan ruimte, krankzinnige prestaties en een aantrekkelijk uiterlijk. In Nederland lijkt er bovendien veel interesse voor de ABT uitvoering van de C8 RS6. Althans, er staan er best een aantal te koop op Marktplaats.

Dat alles komt natuurlijk met een stevig prijskaartje. Zeker als je de duurste Audi RS6 van Marktplaats erbij pakt. Het gaat hier om een zeldzame Johann ABT Signature Edition. Nummer 48 van de 64 gelimiteerde auto’s. 64 is een verwijzing naar de leeftijd waarop Johann Abt. De autocoureur is in 2003 overleden. De RS6 heeft slechts 1.000 km gelopen en staat te koop voor een whopping €329.950. Een gloednieuwe Ferrari 296 GTS heeft een vergelijkbaar prijskaartje.

De specificatie is niet bijster inspirerend. Zwart op zwart. Met rode remklauwen zodat het nog iets van kleur bevat. Aan power geen gebrek. De duurste Audi RS6 op Marktplaats levert 800 pk en 800 Nm koppel uit een 4.0 liter V8 met twee turbo’s. Daarmee kan de stationwagen in 3,6 seconden naar 100 km/u accelereren.

Het is natuurlijk appels met peren vergelijken, een uitmuntend sturende Ferrari 296 tegenover een Audi RS6 ABT. Maar grappig is het wel. Of de RS6 speciaal genoeg is om zijn waarde goed te behouden, of is dit een gevalletje kapitaalvernietiging? De tijd zal het leren.