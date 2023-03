Mercedes gaat de Model 3 overbodig maken

De Model 3 concurrent van Mercedes klinkt serieus. Maar is dat ook zo?

De Tesla Model 3 is de meest succesvolle elektrische auto aller tijden. De betaalbare EV van Tesla combineert prima prestaties met een goede actieradius en voldoende luxe. Voor minder dan 45 mille heb je een vierdeurs sedan die alles kan. Een range van 490 km in combinatie met 325 pk en achterwielaandrijving is toch een prima deal?

Waarom de auto zo weinig concurrentie heeft, is ons ook een raadsel. Wellicht omdat ze niet kunnen tippen aan de prijs, want een BMW i4 is aanzienlijk duurder. Volgens Autocar is Mercedes-Benz bezig om een rechtstreekse Model 3-concurrent te ontwikkelen.

Deze auto wordt de derde generatie Mercedes-Benz CLA. Op de IAA aan het einde van het jaar moet de auto staan te schitteren. Althans, een concept die er op moet lijken. De Model 3-concurrent van Mercedes staat dan vervolgens begin 2025 bij de dealers.

Derde generatie Mercedes CLA

De derde generatie CLA is een van de compacte Mercedessen die WEL een opvolger krijgt. Vanwege en overdaad aan modellen heeft men besloten vier modellen wel op te gaan volgen en drie niet. De Mercedes A-Klasse hatchback, A-Klasse sedan, A-Klasse sedan Lang en de B-Klasse moeten het veld gaan ruimen.

De CLA, CLA Shooting Brake, GLA en GLB zullen wel blijven bestaan. Overigens is de reden erg simpel, die laatste modellen verkopen wereldwijd naar wens, terwijl hatchbacks, C-segment sedans en kleine MPV’s al bijna zijn uitgestorven. De CLA is dan de rechtstreekse concurrentie voor de Tesla Model 3, volgens de Britse publicatie.

Nu moeten we er wel bij aantekenen dat Mercedes niet geheel elektrisch te werk gaat. Net als met enkele huidige modellen (EQA, EQB, EQC) zullen er elektrische versies zijn, alsmede uitvoeringen met hybride-aandrijflijn.

Is het wel een Model 3 concurrent?

De komende CLA zijn een stuk langer zijn met een grotere wielbasis, om zo iets meer ruimte te kunnen bieden aan de inzittenden. Het is nu niet de ruimste auto in zijn klasse. De elektrische CLA krijgt een 800V-architectuur mee en kan maximaal tot 350 kW laden.

We zijn benieuwd in welke mate dit een Model 3-concurrent gaat worden. Tesla is van premium-merk getransformeerd tot massafabrikant. De kwaliteit is een hele klap beter dan een paar jaar terug en ze bouwen enorm veel auto’s.

Dankzij de gunstige prijzen zijn de auto’s zer aantrekkelijk. Dat de nieuwe elektrische CLA een stuk beter zal zijn dan de Model 3, is niet vreemd. Maar betreft het elektrische aspect, vragen we het ons af. De Model 3 is vanaf het begin als EV ontwikkeld. De CLA ook als hybride en dat levert altijd een compromis op.

Meer lezen? Dit zijn de 12 meest waardevaste auto’s van 2022!