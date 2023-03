Mercedes-AMG A35 in greppel: hoe dan?

Deze bestuurder was overduidelijk ook niet connected met zijn Mercedes-AMG. De Mercedes-AMG A35 belandde in een greppel.

Soms gebeuren er van die ongelukken dat je je afvraagt: “Hoe krijg je het voor elkaar?”. Dat zijn natuurlijk de incidenten die de voorpagina van Autoblog halen. Alle volledige logische en verklaarbare ongevallen zijn natuurlijk veel minder spannend.

In dit geval hebben we er weer eentje voor je. Naast het bijzondere ongeluk is de auto dat ook: een heuse Mercedes-AMG A35 uit 2019. Dat zijn tegenwoordig bijzonder kostbare auto’s. De Audi S3-concurrent uit Affalterbach kennen we als een sportieve, prettige en snelle allrounder. Inderdaad, net als de zojuist genoemde Audi.

Mercedes-AMG A35 in greppel

In dit geval gebeurde er een eenzijdig ongeluk met zo’n snelle Mercedes-Benz A-Klasse. De auto raakte van de weg ter hoogte van de Phileas Foggstraat. De auto ging rakelings langs een verkeerspaal vervolgens de berm in. Daarbij nam de auto een paaltje uit de grond mee. Vervolgens kwam de auto aan de andere kant van de weg terecht.

De vreemde manoeuvre van de compacte Merrie belandde uiteindelijk daar waar de carrière Ali B ook is belandt: in de sloot. De hulpdiensten waren ondanks het late uur (rond half drie vanacht) snel ter plaatse.

Ambulance gelukkig niet nodig

Gelukkig was de ambulance wel aanwezig, maar niet nodig (liever dat dan andersom, nietwaar?). De politie heeft een rijstrook van de N391 (richting Ter Apel) eventjes afgesloten.

Het ongeluk zorgde namelijk voor heel veel troep op de weg. Veel brokstukken, zand en gras moesten even opgeruimd worden.

Wat er nu gebeurd is, is niet bekend. Het regende en het wegdek was nat, dus wellicht dat dat meespeelde. Gelukkig raakte niemand gewond. Of de auto te repareren is, weten we niet. Gezien de airbags die zijn afgegaan en de enorm hoge repratiekosten van tegenwoordig, zal die weleens een gevalletje total loss kunnen zijn. Verwacht ‘m binnenkort te koop bij een beter okaziepaleis.

Fotocredit: Emmen24