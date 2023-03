Europese Unie kan Polo redden van ondergang

Maar gaat de Europese Unie de Polo redden? En moeten ze dat wel doen?

Het is allemaal niet zo makkelijk. De Europese Unie en de nationale overheden moeten de luchtkwaliteit zien te verbeteren. Een van die manieren is de auto met verbrandingsmotor te verbieden. Dat gaat uiteraard gefaseerd. De emissie-eisen worden namelijk telkens strenger. De auto moet de WLTP-cyclus doorlopen en op basis daarvan worden dan de uitstootcijfers bepaalt.

Het nadeel is dat je bij dure auto’s gewoon een elektromotor plus accupakket kunt gebruiken om goed uit die test te komen. Bij een kleine auto is dat nauwelijks mogelijk. Er is namelijk te weinig ruimte, het weegt te veel en het is vooral te duur. Het is wel precies de reden dat de Ford Fiesta uit productie gaat en de volgende BMW M5 een V8 heeft.

Euro 7 te streng

Het probleem is dat het verbruik van die enorme slagschepen met V8 en accupakketten enorm variabel is. Als je constant laadt en alleen maar korte stukje rijdt, dan is zo’n rijdende mammoettanker erg zuinig. Maar op langere stukken – zeker op hogere snelheid – zijn het alsnog CO2-uitbrakende zuipschuiten. Van 1 op 100 tot 1 op 4: het behoort tot de mogelijkheden.

En juist met die CO2-uitstoot stoeien de fabrikanten. Want met Euro 7 worden de eisen dermate streng dat je het alleen kunt halen door elektrificering. Voor de fabrikanten worden daarvoor de auto’s te duur en kunnen ze maar beter stoppen met het segment. Vergeet niet dat het A-segment bijna is uitgestorven. Alleen Hyundai en Kia zullen actief blijven, alhoewel ze dat niet heel winst gaat opleveren.

In het B-segment zijn er ook al diverse auto’s die sneuvelen. Naast de Fiesta wordt ook de Volkswagen Polo met uitsterven bedreigd. Dat zegt Thomas Schäfer, grote baas van Volkswagen. Sterker nog, de toekomst van de Polo hangt af van hoe de onderhandelingen met de Europese Unie verlopen. Volkswagen zet hoog in, door te dreigen met de dood van de Polo.

Moet de Europese Unie de Polo redden of niet?

Nu kunnen we onze Volt-pet opzetten en nadenken over het punt van de EU. Strengere eisen levert minder vervuilende auto’s op. Want die grote PHEV’s worden relatief weinig verkocht, in tegenstelling tot de Polo’s en Fiesta’s.

Wel gaan we een op een gegeven moment een probleem krijgen met de automarkt. Geen A- en B-segmentauto’s betekent dat heel veel mensen geen betaalbare auto meer kunnen kopen.

Anderzijds kun je zo fabrikanten wel dwingen om betaalbare elektrische auto’s te maken. Zoals we vanochtend al meedeelden, is Citroën er al mee bezig.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer? Wat moet de EU gaan doen? Toegeven aan de druk van de autolobby? Of gewoon vasthouden aan de plannen waardoor de fabrikanten sneller betaalbare elektrische auto’s gaan bouwen?

