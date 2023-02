Motor Mercedes E63 AMG bekend

We weten eindelijk welke motor de nieuwe Mercedes E63 AMG gaat krijgen.

De kogel is door de kerk. Althans, daar lijkt het op. Voor lange tijd vroegen wij ons af: welke motor komt er in de komende Mercedes-AMG E63 te liggen? Want zoals jullie weten is Mercedes twee kanten op gegaan. De C63 (en de komende GLC63) krijgen een zeer potente viercilinder met 476 pk plus een elektromotor, uiteindelijk samen goed voor 680 pk.

Aan de andere kant zien we dat de AMG-GT63 4-Door leverbaar is met plug-in hybride aandrijflijn en dat we deze ook zien in de nieuwe S63 AMG E-Performance. Er gingen geruchten dat de E-Klasse, deze eventueel ook zou krijgen. Later kwam Autocar met het gerucht dat de E-Klasse juist de motor zou krijgen uit de C-Klasse. We kunnen je nu melden dat het beide niet gaat worden, wederom volgens Autocar.

Motor Mercedes E63 AMG

Zoals autobloglezer @mattr al goed voorspelde vorige week, krijgt de komende Mercedes E63 zes-in-lijn benzinemotor met elektromotor. De basis is dus de bekende M256 zescilinder, die voor de gelegenheid lekker wordt opgepompt. Vervolgens koppelt Mercedes er een 201 pk sterke elektromotor aan. Het accupakket is een ietwat teleurstellende 6,1 kWh-batterij. De focus ligt op prestaties, niet op maximale elektrische radius.

Verwacht dat je maximaal zo’n 15 km kunt halen op de accu. Reguliere PHEV’s van Mercedes redden soms wel 100 km, tegenwoordig. De reden dat Mercedes een 6,1 kWh-accupakket gebruikt, heeft te maken met gewicht. De accu weegt namelijk 89 kilo en dat is al zwaar zat. Maak je je over vermogen geen zorgen, want de combinatie moet minimaal goed zijn voor 710 pk en meer dan 1.000 Nm. Dat is niet heel erg veel meer dan wat de C63 levert, overigens. Maar een zes-in-lijn is altijd fijner dan een viercilinder.

Ook een E53

Uiteraard komt er ook een Mercedes-E53 AMG. Deze zal óók een zes-in-lijn krijgen en óók een elektromotor met accu, maar zal veel minder potent zijn. Qua vermogen moet je denken aan 510 pk. Volgens Autocar heeft de E53 AMG in principe dezelfde aandrijflijn als de Mercedes-Benz S580e PHEV. Daarmee zal BMW de laatste zijn die een V8 introduceert. De volgende M5 (de G90) zal de zelfde motorcombinatie krijgen als de BMW XM. De huidige Audi RS6 heeft nog een V8, maar Audi’s baas van de R&D-afdeling heeft al gezegd dat de volgende een plug-in wordt, alleen nog niet in welke vorm.

Al met al hoef je je geen zorgen te maken om te weinig pk’s in de dikke Duitse E-segmenters de komende jaren. De nieuwe Mercedes-Benz E63 AMG E-Performance komt in 2024 op de markt. De auto komt er als sedan en stationwagon. De BMW M5 (G90) staat gepland voor juli 2024 en de M5 Touring (G99) voor november 2024. Dat gaat nog een leuke dubbeltest worden!

