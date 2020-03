Autoblog Garage: Nieuwe wielen voor de Alfa Romeo 159

Jazeker, de Alfa Romeo rijdt nog steeds. Zonder behulp van een sleepwagen is het mogelijk om in een jaar tijd 50.000 km af te leggen.

We zijn inmiddels meer dan een jaar verder met de Alfa Romeo 159 duurtester. De eerste vier letters omschrijven het onderhoud. In de tussen tijd is er een hele hoop gebeurd en helaas niet alles is positief. Mocht je denken dat je een oude sloopauto prima en probleemloos kunt rijden als dagelijks vervoer: eh, doe het niet.

Brembo remmen

We beginnen positief. De rit van en naar Italië is uitstekend bevallen. Terug in Nederland werd de auto weer vol ingezet als werkpaard. Helaas fungeerden niet alle upgrades even goed. De Brembo remmen upgrade is tot nu toe geen succesvolle geweest. De auto trok behoorlijk naar links bij stevig remmen. Naar verloop van tijd werd het aanzienlijk minder. Ook ging je er aan wennen en op anticiperen.

Maar het is wel jammer dat een setje dure remmen minder goed functioneert dan de oude remmen die overigens helemaal versleten waren. Positief: ze zien er véél beter uit en de daadwerkelijke remkracht is beter. De standaard Alfa remmen doen het prima, maar zeker na een paar keer flink remmen merk je dat deze ho-ijzers meer reserves hebben. Kortom, die remmen moet nog even naar gekeken worden.

Navigatie

Dan de tweede upgrade: de Sony XAV-200 dinges geval. Het is de beste 375 euro die je kan besteden als je een dubbel Din hebt. Heel veel navigatiesystemen uit 2006 zijn nauwelijks meer te gebruiken. Ze worden al lang niet meer voorzien van updates dankzij de oude techniek werkt alles traag en lelijk.

De Sony XAV-200 is behoorlijk snel. Inmiddels is er een nieuw model dat aanzienlijk sneller is, met name qua opstarten scheelt het. Het grootste voordeel is hoe het samenwerkt met je smartphone. Ik ben zelf een ‘Apple-schaap’ en het is gewoon prettig dat de belangrijke apps van je smartphone werken op Apple Carplay. Over deze Sony specifiek heb ik een paar dingen. Ten eerste zit ‘ie teveel in het dashboard. gemonteerd. Een centimeter naar voren zou prettig zijn.

De draaiknop is een goede keuze. Alle auto’s zouden een draaiknop moeten hebben. Maar Sony, kom op: je kan niet een klein glad knopje gebruiken als het draaien juist heel stroef gaat. Het voordeel van draaien is dat je juist niet hoeft te kijken wat je doet. Het moet moeiteloos gaan. Ook jammer is dat bij het kopen van de unit (niets is gesponsord aan deze 159) werd verteld dat de knoppen op het stuur zouden werken, maar dat is vooralsnog niet het geval. Dus nu heb ik loze knoppen of ik moet er even naar laten kijken, daar ik twee linkerhanden heb.

Voordelen? Er zit een CD-speler in, wat ik zelf altijd erg kan waarderen. Ik koop nog altijd CD’s en deze af kunnen spelen in de auto is een meerwaarde. Nog een meerwaarde is de DVD-functie. Als je een uurtje moet wachten, heb je even wat vermaak. Het is een subjectief voordeel, maar ik vind het design briljant. De meeste navigatie-units zien eruit alsof ze rechtstreeks uit KITT komen. Het design van de Sony is juist heel erg ‘rustig’. Daardoor heb je niet het gevoel dat het detoneert in het interieur. Ook wel handig: er zit een 4x55W versterker in, wat een uitkomst is als ik besluit de speakers te vervangen voor betere items.

Winterwielen

Met de winter op komst leek het mij een goed idee om de 159 te voorzien van nieuwe winterbanden. Nu heb ik prima winterbanden (van Vredestein) liggen, maar die zijn ‘slechts’ 16”. Nu er grotere remmen opzitten, passen deze wielen helaas niet. Jammer. Ik heb de originele 17” wielen ook nog liggen, maar daar zitten nog bruikbare Michelin zomerbanden onder. Ook was ik van plan die een keer te gaan verkopen. Maar ja, al een jaar lang liggen ze in de schuur.

Op zoek naar een setje wintervelgen dus! Ik besloot om ter lering en vermaak te kiezen voor 18” banden. Dan heb ik ervaring met alle vier de maten op een 159. Ik probeerde eerst te zoeken naar Brera-velgen of 18” 159 wielen. Bijna allemaal was het imitatie, beschadigd of niet mijn smaak.

Team Dynamics

De Prodrive velgen worden overigens niet door Prodrive zelf gemaakt. Prodrive laat ze maken door Team Dynamics. Dit Britse bedrijf (en raceteam) maakt een hele serie velgen. Ik ben gegaan voor jeugdsentiment en heb een setje Team Dynamics Monza GT-wielen besteld. Het is een beetje een wiel in de geest van de OZ Superturismo en TSW Imola. Velgen die WTCC-esque overkomen. Ik zag de velg eerst op een Giulia en dat zag er mijn inziens niet verkeerd uit. Dan moest het op een 159 ook wel kunnen. De 159 is ook een oudere auto, dus een niet al te modieus model moest geen probleem zijn.

Zonder de winterbanden discussie opnieuw op te laten bloeien, ik vind het wel handig. Zeker omdat er erg veel met de auto gereden moet worden, weer of geen weer. Ik heb gekozen voor Dunlop Winter 3D-rubber. In vergelijking met de 19” Bridgestones zijn de Dunlops aanzienlijk stiller. Uiteraard stuurt het wat wolliger, maar de wegligging is nog altijd meer dan puik te noemen.

Onderhoud

Bij het plaatsen van de nieuwe wielenset moest er ook onderhoud worden gepleegd. Een grote beurt en een nieuwe APK. Aangezien de auto geregeld naar de garage geweest is dit jaar, was mijn verwachting dat de auto er vrolijk doorheen zou fietsen. Een jaar eerder ging het heel soepeltjes en toen was de auto in aanzienlijk slechtere conditie. Appeltje eitje dus.

Nou, mooi niet. Er was weer eens van alles mis mee, natuurlijk. De remmen moesten nagekeken worden, want dat remmen gebeurde niet goed. Dat lag aan de remslangen, die waren te kort. Dus nieuwe laten monteren. Omdat een Alfa Romeo 159 een Alfa Romeo is, moest er WEER een draagarm vernieuwd worden. Ditmaal het exemplaar rechtsvoor aan de onderzijde. De koplampen moesten ook bijgesteld worden. Waarom geen idee, want weinig auto’s hebben slechtere verlichting dan een 159. Alsof je met een zaklamp met bijna lege batterijen rond rijdt.

Roest

Ook de uitlaat was niet meer goed. Het originele exemplaar zit er nog onder. Omdat het een Alfa Romeo is, roest dat onderdeel ook. Als klap op de vuurpijl zat er ook te veel speling op de fuseekogels. Oh wacht, er was nog wat: het roesten vanuit de dorpels is ook begonnen. Omdat het een Alfa Romeo is, rotten deze al voortijdig weg. Volgens Alfisti is dit geen bekend probleem, volgens de onderdelenleverancier wel: nieuwe dorpels zijn bijna niet meer te krijgen. Nu is het nog in een vroeg stadium en kan het volgend jaar ook gelast worden, maar voor een auto uit 2006 is het eigenlijk onverkoopbaar.

Ondanks dat de uiterst vriendelijke werkplaatschef (je raakt toch aan elkaar gehecht) mij gematst heeft met de rekening, bestond het alsnog uit 4 cijfers. In principe geen enkel probleem. Ik wist dat er onderhoud aan de auto nodig was en houd hier ook rekening mee, maar dat het elke keer raak is, is gewoon frustrerend. Volkomen mijn eigen schuld, overigens. Gewoon rekening betalen en weer door.

Dweilen met de kraan open

Het dweilen met de kraan open gaat nog eventjes door. Omdat het een Alfa Romeo 159 is, hoor ik WEER een draagarm piepen. Ditmaal linksachter. Nog een dingetje is de schade aan de deur. Nu zat er al een schadeplek, maar dankzij een mooie betonnen bloembak is de deur en wielkast beschadigd. Het uitwijken voor een vrachtwagen ging op zich uitstekend, maar de bloembak was nét niet in het zicht. Het is een bijzonder lelijke plek. Dit kan overigens gewoon gebeuren.

Het hoort erbij, als je 50.000 km per jaar met een auto rijdt, kun je dit soort dingen verwachten. Daarbij moet de auto 100% zijn, niet 80%. Nu is het wel het geval dat je met pappen en nat houden alsnog heel ver kunt komen. Als je piepjes, kraakjes en rammeltjes niet erg vindt. Wel kan ik zeggen dat een restauratieproject met een auto waarmee je veel rijdt, niet te doen is. Maar ja, dat konden we je van te voren ook verklappen.

Rijden

Kortom, er is weer voldoende te doen aan de auto. Is het dan allemaal kommer en kwel? Welnee. Rijden doet de 159 nog als de beste. De wegligging is echt uitstekend. Weinig auto’s geven zo veel vertrouwen in snel genomen snelweg bochten. Misschien wel belangrijker, het is nu ook echt leuk om erin te rijden. Ook is de motor nog prima. De gietijzeren achtklepper loopt als een zonnetje. Het is altijd starten en lopen. Bijzonder snel is de auto niet, maar in Nederland is het voldoende om door te kunnen rijden. Dat koppel onderin (360 Nm) van de 1.9 JTD is erg prettig. In principe valt het huwelijk met de 159 nog steeds niet tegen.

Het is misschien wel de fijnst rijdende grote voorwielaandrijver die ik ken. Alleen de kosten om het rijdend te houden grenzen aan het hondsdolle. We gaan binnenkort verder over de kosten van de 30-TG-VN, maar het onderhoud van de 159 is prijziger dan de Porsche Cayenne S van mijn ouwe heer die nota bene bij een Porsche Centrum in onderhoud is. Maar ja, dat had ik eigenlijk kunnen zien aankomen door een sloopauto te kopen en er dagelijks mee te gaan rijden.