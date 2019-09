AMG CLA 45 S is bloedsnelle compacte sedan

En dat maakt hebberig.

Het segment van de compacte sedans is heet, met auto’s als de Audi A3 en de Mercedes CLA. Deze auto’s in snelle vorm maken bijzonder hebberig. Zeker in vorm van de nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 S die rappe performance in een lekker jasje weet te combineren.

De nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 S levert 421 pk en 500 Nm koppel uit een tweeliter viercilinder turbomotor. Dat laatste is dan weer een beetje jammer te noemen, maar dat is nu eenmaal de tijd waarin we leven. Gekoppeld aan 4MATIC+ vierwielaandrijving sprint de sedan in 3,9 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 270 km/u.

Het exemplaar in Frankfurt staat buiten in de frisse lucht. Dat oogt meteen een stuk natuurlijker dan op de beursvloer. De auto is mat grijs van kleur met zwarte accenten. Nu kun je nog met een gerust hart door de gallery bladeren, de Nederlandse prijzen zijn namelijk nog niet bekend. Jij en ik weten ook dat dit helaas weer een dure grap gaat worden.