Mercedes C-Klasse Coupé en Cabriolet onder het mes

Gooi die haren maar los!

Het was onontkomelijk, maar nadat Meredes enkele weken geleden de facelift van de conventionele C-Klasse onthulde, hebben de Duitsers vannacht de doeken getrokken van de coupé en cabriolet uitvoeringen. In plaats van op het Autosalon van Genève, mogen beide bolides zichzelf aan de wereld tonen op de New York Auto Show.

De vernieuwde C-Klasse coupé en cabriolet zien er, afgezien van de carrosserievorm, praktisch hetzelfde uit als de gefacelifte C-Klasse. Dit betekent dat we de veranderingen ten opzichte van het vorige model vooral aan de voorkant moeten zoeken. Een andere grille, voor- en achterbumpers, velgen en kleuren maken allemaal onderdeel uit van de facelift. High Performance LED-lampen zijn standaard voor alle modellen, maar er kan eventueel ook gekozen worden voor Multibeam LED-lampen. Eveneens standaard zijn de reusachtige schermen in het interieur. Binnenin geeft Mercedes de wagens een 12,3″ digitale cockpit, evenals een 10,25″ infotainment scherm.

Interessanter zijn de nieuwe motoren die de C-Klasse in het vooronder krijgt. Het gaat hier om een aantal viercilinders, waarvan er één voorzien is van EQ Boost. De C-Klasse komt er aanvankelijk als C200 en de C220d, die samen met de C43 het gamma van de bolide vormen. De vier-in-lijnmotoren, benzine en diesel, produceren respectievelijk 184 en 194 pk en beschikken over 280 en 400 Nm koppel. De C43 produceert wederom 390 pk en 520 Nm koppel.

De 1,5-liter viercilinder in de C200 is voorzien van EQ Boost, die op bepaalde momenten 14 pk extra produceert. Daarbij is de C200 ook beschikbaar met 4MATIC. Voor wat betreft de C220d zegt Mercedes dat de 2-liter diesel voldoet aan de normen van Euro 6d. Meer motorenconfiguraties volgens in een later stadium.

De nieuwe C-Klasse cabriolet en coupé komen in juli op de markt.