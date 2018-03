Jaguar doet het gewoon: 550 pk voor de F-Pace SVR

Wat een verschijning.

Ik zei gisteren nog dat het Britse concern af en toe met gekke projecten op de proppen komt. 24 uur later brengt Jaguar Land Rover ons de F-Pace SVR. De SUV voor het hele gezin is er nu ook als oorverdovend ronduit asociaal V8-monster. Geniaal.

De inmiddels welbekende 5.0-liter grote Supercharged V8 heeft zijn weg gevonden naar de F-Pace. Het blok levert 550 pk en 680 Nm koppel. De F-Pace SVR snelt in 4,3 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 283 km/u. Geen dynamic bullshit pakketje of een dure optie om de top te ontgrendelen. Neen, gewoon tweehonderd en drieëntachtig richting de horizon zonder gezeik. Ook niet onbelangrijk is de aanwezigheid van Torque Vectoring.

De F-Pace SVR heeft een lekker dik uiterlijk gekregen. De SUV herken je aan een andere voor- en achterbumper, verlaagde dorpelpanelen en een achterspoiler. De SVR staat op een pittiger onderstel en rolt standaard op 21-inch lichtmetalen. 22-inch is een optie. Een krachtiger remsysteem moet de F-Pace SVR in het gareel houden en buren pesten doe je met de Variable Valve Active Exhaust-uitlaatsysteem.

In het interieur treffen we onder meer sportstoelen met het SVR-logo, een SVR-stuurwiel met aluminum schakelflippers en een pook om de automaat mee te bedienen. Dat laatste is ook nieuw. De reguliere F-Pace heeft namelijk een draaiknop.

Vanaf deze zomer kun je de nieuwe F-Pace SVR bestellen. Jaguar communiceert een prijsindicatie van 164.000 euro.