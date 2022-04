Verwen jezelf met deze schitterende Chevrolet Corvette mét V8

Deze schitterende Chevrolet Corvette (met V8 natuurlijk) zou niet misstaan in een collectie met louter iconen.

Na het vreselijke nieuws dat Corvette óók elektrisch gaat, dat je gisteren op Autoblog kon lezen, waren wij er als de kippen bij om naar exemplaren te zoeken waar nog een lekkere gorgelende V8 onder de kap lag. De benzinegod zij geprezen, die kun je nog in ruime mate vinden.

En als je dan toch op zoek gaat naar een Chevrolet Corvette, kun je het beter ook maar meteen goed doen en voor de mooiste gaan. Dat is natuurlijk de ‘licht verbeterde’ versie van de eerste generatie. Die is nog niet ‘fout’, maar schitterend ontworpen, inclusief de juiste motor en mag met recht een icoon worden genoemd.

Chevrolet Corvette mét dikke V8

Een heel kort geschiedenislesje dan. Chevrolet introduceerde de Corvette in 1953 als antwoord op de Europese sportwagens, die een aantal soldaten uit de Tweede Wereldoorlog mee naar de VS had genomen. Maar Europese sportwagens waren ontworpen voor Europese wegen en niet voor de Amerikaans.

Daarom ging GM aan de slag met ontwerper Harvey Earl en werd de Corvete geboren. Volledig opgebouwd uit onderdelen uit de GM schappen, behalve de polyester body. Die was uniek voor de Corvette. In 1956 kwam de eerste facelift en werd er een V8 in het vooronder gelepeld in plaats van een kleine 6-pitter. En van die generatie kun je er nu eentje kopen.

Koop deze Corvette op Marktplaats

De auto die wij hebben gevonden is een Chevrolet Corvette uit 1958 met nog geen 75.000 kilometer op de teller. Hij heeft zoals gezegd een V8 met in dit geval een inhoud van 4300 CC. Verder heeft hij een twee-traps automaat en een V8. Of hadden we dat laatste al gezegd? Dat ‘ie een V8 heeft, bedoelen we. Niet? Ok!

Je kunt de auto ophalen in Geldermalsen, want daar staat hij op je te wachten in een showroom. Oh ja, kleinigheidje, als je hem wil hebben moet je € 89.950 achterlaten. Maar dat is natuurlijk een schijntje voor zo’n geweldige Chevrolet Corvette MET V8!! Daarom roepen wij nu in koor…

KOOP DAN!!1!