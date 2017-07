Mercedes AMG crasht 230 meter met de vangrail mee

De Mercedes ging van VROAAAAAR naar KAPLOW.

Enkele hulpverleners die nachtdienst hadden moesten vannacht aan de bak. Er kwam namelijk een melding binnen dat er zich op de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel een aanrijding met letsel had plaatsgevonden. Op de plaats des onheils aangekomen bleek het met dat letsel gelukkig mee te vallen: niemand hoefde naar het ziekenhuis. De aanrijding heeft echter wel een dikke Duitser zwaar verletzt. Een witte Mercedes Benz C63 AMG (rijtest) scheerde/schuurde over een lengte van maar liefst 230 meter langs en tegen de vangrail aan. Minimaal vier keer kwam het daarbij tot een flinke aanvaring met de geleiderail.

Dat een en ander gepaard is gegaan met flink wat geweld blijkt wel uit de plaatjes van het AMG-wrak. De auto zit flink in elkaar en enkele airbags zijn ook geactiveerd. De bestuurder heeft aangegeven dat hij zo’n 170 kilometer per uur reed toen het misging. De autoriteiten sluiten gezien de sporen op de weg echter niet uit dat de werkelijke snelheid boven de 200 kilometer per uur lag. De C-Klasse zal waarschijnlijk totall loss verklaard worden. Laat het weer even een wake-up-call zijn voor ons benzinehoofden: 500 pk op de achterwielen is leuk, maar een ongeval zit in een klein hoekje.



Image-Credit: AS Media