Kijk, dit is de eerste Tesla Model 3

Cue de intro van Star Wars. Of van die Warsteiner-reclame.

Ladies and gentlemen, we’ve got ‘m. De eerste Tesla Model 3 zou aanvankelijk vrijdag van de band lopen, maar je weet hoe die dingen gaan. Leroy bleef op weg naar de fabriek waarschijnlijk aan een luchtballon hangen en dus liep het hele proces een beetje uit. Dat kan zelfs de besten weleens overkomen.

Maar nu is het dan echt zover. Elon Musk gooide er een paar uurtjes geleden via Twitter deze foto’s uit van het eerste, echte productiemodel van de Model 3. Het zou zomaar eens een monumentaal moment kunnen zijn in geschiedenis van de auto. Tekent de Model 3 het begin van een glorieuze zegetocht voor Elon en zijn mannen, of wordt het toch lastig voor Tesla’s kleinste om de torenhoge verwachtingen waar te maken? De tijd zal het leren…

Voor nu gunnen we Elon zijn moment in de zon echter van harte. De geboorte van zo’n nieuwe auto is namelijk toch een klein beetje als de geboorte van een kind. Het getuigt van slechte smaak om direct opmerkingen te maken over twijfelachtige proporties en gebrekkige bouwkwaliteit. Dus dat zullen we dan ook maar niet doen.

De eerste van, naar Elon hoopt, vele Model 3’s is zwart en heeft de 19″ grote V-spaaks velgen. De ‘Model 3 VIN1’ is naar verluidt van Elon himself. Logisch zou je zeggen, maar aanvankelijk was de eerste productieauto beloofd aan Tesla-investeerder Ira Ehrenpreis. Ira heeft zijn eerste plaats in de wachtrij echter cadeau gedaan aan de head honcho voor diens verjaardag. Plaatjes van het interieur zijn er helaas nog niet.