Mercedes-AMG E53 Coupe: rijtest en video

Een verborgen parel in de Mercedes prijslijst die het verdient om eens in het zonnetje gezet te worden, zeker omdat de aandrijflijn volledig nieuw is.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

Één van de vele coupés in het modellengamma van Mercedes-Benz. Deze segmenten zijn op zich geen groeimarkten, maar naast de AMG GT, biedt Mercedes-Benz zowel de C, E en de S als coupé (en cabriolet) aan. Das Haus komt inmiddels tot ruim meer dan 30 modellen, makkelijk te begrijpen als je alleen al het aanbod aan tweedeurs auto’s ziet. Niet te vergeten zijn er namelijk ook nog de SL en SLC, die allebei zijn uitgerust met een stalen klapdak.

Vooral de C en E Coupé lijken sterk op elkaar, maar met enige training zijn ze uit elkaar te houden. De C is in verhouding wat hoger en daarmee minder stoer. Aan de zijkant heeft de E nog een extra spijl in de achterste zijruit en is daarmee snel te herkennen.

De E53 aandrijflijn

De verpakking is zeker niet het enige wat er nieuw is, sterker nog: onder de motorkap ligt in lengterichting een snoepje wat het bekijken waard is. Het AMG portfolio is zich in rap tempo aan het uitbreiden. Ooit was het heerlijk overzichtelijk, er was een V8 en een V12. Het enige wat je nog moest kiezen was welke carrosserie je er omheen wilde. Inmiddels zijn er zelfs voor de E-klasse vier AMG motorvarianten beschikbaar: de E43 met een V6, de E63 en E63S met de heerlijke biturbo V8. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien waar de E53 gepositioneerd gaat worden, maar het is wel goed om te weten dat de E43 gedeeltelijk wordt vervangen door de nieuwe aandrijflijn.

Ik schrijf aandrijflijn, omdat in deze huidige tijd het al snel niet meer gaat om alleen maar een nieuwe verbrandingsmotor. Ook voor de AMG 53 geldt dit: één van de belangrijke vernieuwingen is het 48 volts boordnet die wordt gecombineerd met de EQ Boost startdynamo. Zoals de naam het al zegt is het een combinatie van een startmotor en een dynamo tot een krachtige elektromotor, die tussen de motor en de transmissie is geplaatst.

Het mooie aan de EQ Boost startdynamo is dat deze meerdere rollen kan invullen en daar ook meteen nieuwe functies aan toevoegt. Behalve reguliere dynamo is de EQ Boost startdynamo ook in staat om energie te recupereren, wordt een zeilmodus ondersteunt en kan er een extra boost worden geleverd van 16 kW en 250 Nm aan extra koppel.

Zelfs zonder de elektrische ondersteuning is de verbrandingsmotor al een hele interessante en potente kandidaat: het is een gloednieuwe 3,0-liter zescilinder lijnmotor met zowel een uitlaatgasturbo als een ondersteunende elektrische compressor. Het is dus geen doorontwikkeling van het 43 AMG blok, want die auto’s hebben nog een V6 met enkele turbo.

De zescilinder lijnmotor levert een vermogen van 320 kW/435 pk en een maximumkoppel van 520 Nm. Helaas mogen de pk’s en Nm’s van de EQ boost functie er niet simpeweg bij worden opgeteld, maar het neemt niet weg dat dit meer dan voldoende is voor de E53 AMG. Het sprintje naar de 100 duurt dan ook maar 4,4 seconden, terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u (optioneel 290 km/u).

Interessant ook is de elektrische compressor, die ondersteuning krijgt van de EQ Boost startdynamo bij het wegrijden, zodat er een hoge laaddruk zonder vertraging ontstaat en daarmee een snellere koppeltoename. Daarmee wordt voor een maximale acceleratie gezorgd tot het moment dat de grote uitlaatgasturbo zijn werk gaat doen.

Hoe rijdt het?

Zeker niet lafjes. Dat is altijd de angst als het om een subtopper gaat, er moeten tenslotte nog redenen zijn om voor de E63(S) te gaan. Met die angst heeft AMG de nieuweling zeker niet ontwikkeld, want de E53 is op zijn eigen manier minimaal net zo lekker als zijn grote V8-broers. De firma AMG laat maar weer eens zien dat ze dit spelletje goed snappen voor de grotere modellen. De zes-in-lijn is niet alleen lekker gretig, maar klinkt ook goed.

Standaard heeft de E53 de 4Matic+ vierwielaandrijving, dus tractie vanuit stilstand is geen issue zolang het niet sneeuwt. Het is met dit soort vermogens (en het koppel!) ook in de Nederlandse herfst en winter absoluut voordeel dat het vermogen echt naar de straat wordt overgebracht. Zolang je enigszins met beleid rijdt, is de E53 lang neutraal in de bochten, maar een hooligan spelen kan ook. De benodigde ingrediënten zijn wat ruimte, een wat gladdere ondergrond en een bestuurder die bereid is om het rechterpedaal straf naar beneden te houden. Het 4Matic+ is volledig variabel, maar in eerste instantie gaat de meeste kracht naar achteren. Met wat provocatie wilde de achterkant dus best een mooie glijder maken, waarbij de elektronica dan wel druk bezig is genoeg power naar voren te krijgen om dat op te heffen.

Zijn er nog minpunten?

Nou ja, naar een driftmodus zoek je tevergeefs, die is voorbehouden aan de E63(S). Launchcontrol zochten we ook tevergeefs naar, hoewel de E53 dan nog steeds niet langzaam is met een sprint naar de 100 in 4,4 seconden.

Dat je niet alle functies krijgt die gewoon in de elektronica zitten, betekent niet dat de prijs ontzettend schappelijk is. Toegegeven, vergeleken met de E63 wel, die is nog duurder, maar ook voor de E53 mag er een stevig chequeboek mee naar de dealer. Natuurlijk graait Den Haag vrolijk mee en daarmee komt de E53 op meer dan 120k op gele platen.

Alternatieven

Vroeger was BMW’s 6-serie een concurrent, maar die heeft in naam (en prijskaartje) een upgrade gekregen naar de 8-serie en wordt daarmee iets hoger gepositioneerd. De M850i schurkt qua vermogen ook eerder aan tegen de E63.

Vreemd genoeg heeft ook Lexus twee coupés (zo uitgebreid is het gamma verder niet) die je ook zou kunnen overwegen: de RC is een wat meer traditionele tweedeurs, maar zeker de LC is een briljant apparaat voor diegenen die een coupé vooral kopen vanwege de mooie carrosserielijnen.

De spoeling is verder nogal dun qua echte coupés: de Maserati GranTurismo is al een tijdje over de houdbaarheidsdatum en de Porsche 928 is al langer niet meer onder ons. Qua prijsklasse zou een Porsche 911 ook op de lijst kunnen staan, maar wellicht willen kopers juist geen sportauto.

Conclusie

Een verrassend lekkere auto. Zowel geluid, prestaties als driveability zijn top. Verpak dat in een koets die ik persoonlijk erg fraai vind en kies dan een goede kleurencombinatie: dat maakt een E53 Coupé een topper, een verborgen parel in het alsmaar uitdijende Mercedes gamma. Het is jammer dat relatief weinig mensen hem zullen vinden in de prijslijst en een order inschieten. Filmpje!