Tesla opent derde fabriek, eerste buiten VS

Musk kijkt over de grenzen.

Het is altijd een beetje wennen: het meest vooruitstrevende* merk ter wereld is een Amerikaans automerk. De asterisk dient natuurlijk aan te geven dat er zeker ruimte is voor discussie. Echter, hoe Tesla aan de weg timmert en met wat voor producten geeft aan dat ze zeer vooruitstrevend zijn. Niet zozeer enkel voor een Amerikaans merk. Onze theorie is dat ze expres crappy interieurs maken, zodat de liefhebbers van Amerikaanse auto’s zich nog een beetje thuis voelen.

De laatste paar maanden maakt Tesla (eindelijk) een enorme groei door. De Model 3 is werkelijk niet aan te slepen en in relatief korte tijd zijn er meer dan 100.000 exemplaren van gebouwd. De meeste exemplaren zijn nog voor de Amerikaanse markt. Potentiƫle klanten uit andere landen moeten nog even geduld hebben. Om te voldoen aan de enorme vraag moeten er nieuwe ook nieuwe productiefaciliteiten zijn. Er is al een Gigafactory I en een Gigafactory II. Daar komt nu een Gigafactory III bij

Vandaag heeft Elon Musk het startsein gegeven voor de bouw van deze fabriek. De locatie is opmerkelijk: Shanghai. Er is ook in China enorm veel vraag naar met name de betaalbare Tesla’s. De Gigafactory III zal enkel de Model 3 en de nog aan te kondigen Model Y uit gaan poepen. De dure Model S en Model X blijven Amerikaans. Verwacht wordt dat de eerste exemplaren aan het einde van het jaar van tevoorschijn komen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 500.000 Tesla’s op jaarbasis gebouwd gaan worden.

Met dank aan Arjan voor de tip!