Audi Exclusive Q8 in Navarra Blue is zéér chic

Kijk, zo kan het ook.

Het nieuwe vlaggenschip van Audi’s SUV-lijn is ondertussen alweer even op de markt en hierom hebben we het genoegen gehad de gladde slee op de openbare wegen te zien te krijgen. Echter, de fraaie geel-oranje kleur die Audi de Q8 voor de officiële presentatie had gegeven, wordt maar amper door klanten geselecteerd. In plaats daarvan wordt de SUV, voor zover wij weten, vooral aangeschaft in ongeïnspireerde leasetinten. Audi laat nu zien dat de Q8 geen felle kleuren nodig heeft om eruit te springen.

Het exemplaar waarnaar we hier kijken is namelijk gehuld in de zeer chique Audi Exclusive-kleur, genaamd “Navarra Blue Metallic”. De Q8 in kwestie staat momenteel te schitteren in het Audi Forum in Neckarsulm en om eerlijk te zijn, zijn wij best te spreken over dit blauw. Zeker in combinatie met de subtielere velgen oogt het ingetogen, maar onder de radar vliegen zal hij zeker niet. Binnenin zal dit ongetwijfeld hetzelfde voelen, want de dikbolide heeft een zwart, blauw en wit leren interieur met houten accenten. Hoewel dit klinkt als een afschuwelijke cocktail, ziet het er absoluut niet verkeer uit.

Het is maar goed dat de lakkleur prachtig staat op de Audi A8, want als onderdeel van de Audi Exclusive-aanbiedingen is het bepaald geen goedkope optie. Met zijn minimale aanschafprijs van ongeveer 110.000 euro is de Audi Q8 om te beginnen al pittig voor de portemonnee, maar wie in Nederland zijn lak uitzoekt bij Audi Exclusive, betaalt nog eens 5 mille extra. De Audi Q8 50 TDI beschikt over een 286 pk sterke drieliter turbodiesel.

