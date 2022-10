Merk Porsche heeft hoogste waarde van Europa

Het merk Porsche is nu officieel de meest waardevolle autofabrikant van Europa.

Na eindeloos wachten was het dan zover, Porsche ging eind september dan toch echt naar de beurs. De introductiekoers was 82,50 euro en het besluit van de Volkswagen Groep om 12,5 procent van de aandelen zonder stemrecht te verkopen leverde meteen al 9,4 miljard euro cash op. De één na grootste beursgang ooit.

Zakte het aandeel begin van de week nog even onder de introductiekoers tot 81 euro, daarna ging het aandeel hard omhoog. Op het moment van schrijven staat het aandeel Porsche op 92,14 euro. Niet slecht en daarmee is Porsche een slordige 85 miljard euro waard.

Hoogste waarde in Europa

Met die waarde passeert Porsche de 77,7 miljard die Volkswagen waard is en stijgt ruim uit boven de waarde van Stellantis, BMW en Mercedes-Benz.

Als je nog een stukje van Porsche als merk wil kopen moet je dus dieper in je buidel tasten. Vervolgens ga je dan natuurlijk de hele dag de koers refreshen. CNBC heeft alvast een plekje ingericht online, waar je de hele dag live kunt meekijken met het aandeel Porsche. Of je tikt gewoon even P911 in op Google zoeken.

Een aandeel Porsche is in ieder geval qua kosten bereikbaarder dan een auto van het merk. Wie van jullie lezers heeft al een aandeel ingekocht? Of toch liever een auto dan een virtueel stukje?