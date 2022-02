We mogen wat meer van Maserati Grecale zien

De onthulling van de nieuwe Maserati Grecale komt steeds dichterbij. De Italiaanse autofabrikant laat inmiddels wat meer los.

Van een heftig gecamoufleerde auto in november, naar een iets minder gecamoufleerd exemplaar in februari. Op 22 maart trekt Maserati het doek van de Grecale, dan is de officiële onthulling. Eigenlijk hadden we de SUV allang gezien moeten hebben. Helaas is het model uitgesteld door de actuele chiptekorten.

Het is niet zomaar een camouflage, Maserati heeft iets geinigs bedacht. Er zijn teksten op de auto geschreven die hinten naar de technische specificaties van de auto. Uiteindelijk laten ze niets los natuurlijk, het zijn slechts hints naar wat komen gaat. Een creatieve manier. De hoofdboodschap staat in het groot omschreven op de SUV.

I’m the Maserati Grecale. I can’t tell you much more

De vormen van de auto worden wat meer zichtbaar nu de camouflage langzaam steeds minder wordt. Uiteindelijk valt het uiterlijk goed te raden. Een soort Maserati MC20, maar dan in SUV-vorm. Want de MC20 representeert immers de huidige designtaal van het Italiaanse merk. 22 maart mensen. Dan weten we er alles over.