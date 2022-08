Mercedes-AMG EQE43 rijtest en video

Een elektrische AMG, heiligschennis of de toekomst. We vinden het uit in de rijtest van de Mercedes-AMG EQE43.

En spannend is het natuurlijk wel. Na de SLS Electric E-Cell is de EQE de eerste elektrische AMG. De SLS AMG Electric E-Cell kon ik al in 2010 rijden, maar dat was heel kort en op een afgesloten circuit. De EQE 43 AMG mag een paar dagen mee voor een uitgebreide rijtest en is ook daadwerkelijk aan te schaffen als je enthousiast bent geworden.

Het lijkt of we in die 10 jaar niet zo veel zijn opgeschoten, maar zelfs de instap EQE AMG heeft net zo veel vermogen als de SLS destijds. Het gaat echter niet alleen om het vermogen en de prestaties, maar ook om de beleving. Geluid was daar altijd een belangrijk onderdeel van, zeker bij de AMG -modellen met de fantastische V8. Dat moeten we in ieder geval missen, ondanks dat Mercedes wel wat geluid toevoegt middels de AMG SOUND EXPERIENCE. Dat merk je alleen binnen, lekker revvend over de Meent de vogels wakker maken zit er niet meer in de EQE 43 AMG.

Mercedes-AMG EQE 43 en 53

Geheel tegen onze principes in, waren we allereerst op pad met de instapper in de vorm van de EQE 43. Echt afzien is het niet, maar de EQE 53 gaat er nog een stapje overheen.

Eerst de EQE 53 maar eens behandelen. IN de basis heeft die 626 pk en 950 Nm, maar met het AMG Dynamic Plus pakket stijgen die waardes naar 687 pk en 1000 Nm. Sprint naar de 100 doet de EQE 53 AMG in respectievelijk 3,5 of 3.3s. De topsnelheid is dan 220 of 240 km/u.

Eigenlijk moet je die cijfers weer even vergeten, want de EQE 43 AMG doet een behoorlijke jas uit. Het maximale koppel is 858 Nm, het maximale vermogen is 476 pk. Voordat je erg teleurgesteld bent, dit is meer koppel en exact evenveel vermogen als de befaamde/ beruchte SL55 AMG uit 2002. Dat is dan weer niet zo slecht voor een instapper.

Onderweg had ik ook geen moment het gevoel met een instapper op pad te zijn. Net als andere EV’s met een beetje vermogen, is de EQE 43 AMG serieus snel op de sprints. Geen aarzelingen door terugschakelende automaten, motoren die nog op toeren moeten komen of turbo’s die nog moeten opspoelen. De EQE 43 AMG deelt meteen klappen uit. En hard ook. Tenminste zolang je het bij “Nederlandse” snelheden houdt. Boven de 150 km/u lijkt de fut er langzaam weer uit te lopen en met de topsnelheid van 210 km/u maak je ook niet echt indruk.

Dit smoelt beter

Tijdens de rijtest van de witte Mercedes EQE 350 hadden we iets te veel het gevoel met een koelkast onderweg te zijn. Om maar eens een woord uit de jaren zeventig erbij te halen: deze zwarte Mercedes-AMG EQE43 van de rijtest is een stuk kittiger.

Aan de basisvorm van de EQE (en EQS) moeten we nog een beetje wennen, maar het is allemaal voor het goede doel van de aerodynamica. De one bow-lijnen en cab forward-fastbackdesign onderscheiden de EQE-modellen duidelijk van modellen met een verbrandingsmotor. Daaraan voegde AMG een aantal karakteristieke elementen toe.

Het front wordt gekenmerkt door de AMG-specifieke Black Panel-grille met verticale lamellen in chroom, geïntegreerde Mercedes-Benz ster en opschrift ‘AMG’. Standaard zijn DIGITAL LIGHT-koplampen die een speciale AMG-projectie bij het openen en afsluiten van de auto hebben. Hoe dat eruit ziet, kan ik je niet vertellen, het is nog zomer. De voorbumper heeft een skirt met AMG A-wing en frontsplitter in hoogglanzend zwart en een klein beetje chroom. Flics, vinnen en de luchtroosters voor de AIR CURTAINs maken het af.

Een andere diffusor en een grotere achterspoiler breken het erg gladde uiterlijk van de EQE. Uiteraard rolt de EQE 43 AMG op dikkere pattas, en de velgen zijn ook aerodynamisch geoptimaliseerd.

Laden, snelladen en slim laden EQE 43

Alle basics voor een elektrische auto doet AMG helemaal prima. Standaard is een 11 kW driefasen AC lader, optioneel kan zelfs naar een 22 kW driefasen lader gegaan worden. Voor de meeste mensen in Nederland zal de meterkast niet verder gaan dan 11 kW, maar bij publieke laadpalen of op het werk kan het wel een voordeel zijn.

Als dat nog niet snel genoeg is, kan er ook worden snel geladen. Hier verzet Mercedes-Benz niet de bakens, maar het maximum van 170 kW is in de praktijk snel genoeg. Na een kwartier laden heb je circa 250 km range erbij gekregen.

Eindelijk wordt het laden ook wat intelligenter. Werkelijk iedere EV is een connected car, maar toch moest er altijd nog een laadpas langs de paal worden geswiped. Straks hopelijk niet meer, want met met de nieuwe Plug & Charge-functie is de pas niet meer nodig. Wanneer de laadkabel wordt aangesloten, begint het laadproces automatisch; er is geen verdere verificatie door jou nodig. De communicatie tussen de auto en het laadstation verloopt via de laadkabel, die hing er toch al.

Voor de EQE (en de EQS) koos Mercedes voor een nieuw platform, wat direct als EV is ontwikkeld. In de EQE bestaat de lithium-ion-accu uit tien modules en deze heeft een bruikbare energie-inhoud van 90,6 kWh (bruto is het 100 kWh). Het accumanagementsysteem in de EQE53 heeft ook een specifieke AMG-afstemming en een AMG-specifieke kabelboom die is aangepast aan het hogere prestatieniveau.

Sturen in de elektrische AMG

In de EQE43 verdeelt het AMG Performance 4MATIC systeem het aandrijfkoppel continu over de voor- en achteras. EV’s zijn daar in het voordeel, want het koppel kan veel sneller worden verdeeld. Het wordt 160 keer per seconde gecontroleerd en aangepast. Leuk voor ons is dat het in ‘Sport’ en ‘Sport+’ het koppel meer naar achteren wordt gestuurd voor een grotere dwarsdynamiek. Instant koppel op de achterwielen kan een recept zijn voor epische drifts, maar dan moet de elektronica het wel toelaten.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de driftmodus van de E63S is nog niet overbodig, maar de EQE 43 bleek een vermakelijk metgezel. Zoals veel van de EV’s stuurt en rijdt het enigszins als een SUV, maar daar zijn ook gelukkig ook exemplaren van waar we best leuk in kunnen sturen.

Het gewicht is te voelen en kan je soms overrompelen door een plotselinge onderstuuractie. Die situaties zijn de uitzondering die de regel bevestigt: de EQE 43 AMG is een bijzonder dynamische, lekker insturende EV. Kies voor één van de sportieve rijprogramma’s en de EQE 43 AMG laat zich lekker met het gas sturen.

Er gaat altijd ook vermogen naar de vooras en het ESP gaat niet helemaal uit. Epische rookgordijnen trekken wordt dus wat lastiger, maar de EQE AMG is een lekker om zijn as roterende auto geworden. Daarbij hebben de onderstel aanpassingen die AMG heeft gedaan, geleid tot een duidelijk leuker sturende auto.

Standaard hebben de beide Mercedes-AMG EQE-modellen achterasbesturing met een stuurhoek tot 3,6 graden. De interactie tussen de voor- en achterasbesturing is zo ontworpen dat in de stad of op provinciale wegen een wendbare respons met weinig stuurkracht wordt bereikt.

Prijs, concurrentie en conclusie

Voor een AMG is die niet duur. Dat komt deels door het Nederlandse belastingklimaat, waar je voor iedere gram CO2 fors moet dokken. De EQE 43 AMG stoot (zelf) geen CO2 uit, de CO2 belasting in de vorm van de BPM zit er niet op.

De vanafprijs van 108k voelt zelfs enigszins schappelijk ten opzichte van de ruim 76 mille die de veel minder leuke EQE 350+ moet kosten. Echt veel opties vinkte Mercedes-Benz Nederland ook niet aan, dus het testexemplaar was “slechts” 111k? Overigens hoort een auto van deze prijs dan altijd adaptieve cruise controle te hebben….

Elektrische sportsedans zijn er nog niet zo veel. De Model 3 Performance is wellicht een benchmark, maar is een maatje kleiner en de afwerking is 5 klasses lager. De buren uit de regio bouwen de Porsche Taycan, die iets duurder is en beduidend minder ruimte biedt. Voorlopig lijkt de EQE 43 AMG het rijk alleen te hebben en we kunnen hem van harte aanbevelen. Hopelijk mogen we binnenkort ook een rondje in de EQE 53 AMG, want die is nog gekker.