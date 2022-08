Giovinazzi mag plaatsnemen in een Haas, tweede kans in F1?

We gaan zeer binnenkort Antonio Giovinazzi weer in een Formule 1-auto zien.

Italian Jesus. Je kunt het slechter treffen als het op bijnamen aankomt. Het klinkt in ieder geval een stuk cooler dan ‘Mazespin’. Helaas heeft Giovinazzi die bijnaam niet te danken aan het feit dat hij wonderen verricht op de baan, maar puur aan zijn lange lokken. Afgezien daarvan was hij een tamelijk onopvallende coureur.

Nadat duidelijk werd dat Giovinazzi werd vervangen door Bottas had niemand het idee dat we hem nog terug zouden zien in de Formule 1. Toch moet je nooit nooit zeggen. Eerder dit jaar werd hij bijvoorbeeld genoemd als mogelijke vervanger van Mazepin. Helaas voor de Italiaan koos Haas voor oudgediende K-Mag.

Nu Silly Season weer in volle gang begint de naam Giovinazzi ook weer te vallen. Dit wordt nu gevoed door een mededeling van Haas. Het team laat namelijk weten dat de Italiaanse broer van Jezus in actie zal komen tijdens twee vrije trainingen. Het gaat om de eerste vrije training in Italië en in de VS.

Het afstaan van een zitje tijdens de vrije trainingen is eigenlijk bedoeld voor rookies, maar dat is Giovinazzi natuurlijk niet. De Italiaan heeft er al drie volle seizoenen op zitten.

Dit roept natuurlijk de vraag op: waarom zet Haas hem in een Formule 1-auto? Het feit dat hij reserverijder is voor Ferrari is in ieder geval een belangrijke factor. Op deze manier kan hij wat ervaring opdoen met de nieuwe Formule 1-auto. Wel zo handig als hij Leclerc nog eens moet vervangen als die een mentale inzinking krijgt.

Maar misschien zit er meer achter… Het is niet ondenkbaar dat Mick Schumacher volgend jaar naar een ander team verkast. Hij wordt bijvoorbeeld gelinkt aan Alpine. In dat geval moet Haas dus een vervanger vinden. Misschien willen ze daarom even kijken wat Giovinazzi ervan bakt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Giovinazzi een Haas-outfit aantrekt (daarom hebben we ook zo’n mooie headerfoto). In 2017 mocht hij als Ferrari-protegé en reserverijder maar liefst zeven vrije trainingen doen voor het team van Haas.