B&B Vol Liefde en D66 geven het slechte voorbeeld

Ze kunnen geen gordels dragen.

Er is een nieuw probleem in Nederland! Wij dragen de gordel niet goed. Of beter gezegd, we krijgen veel te vaak het slechte voorbeeld te zien hoe je de riem moet bevestigen. Ja, wij moesten ook eventjes nadenken, maar wat blijkt: mensen weten niet hoe je een gordel moet dragen.

Omdat men dat dan verkeerd doet op televisie, gaan al die kijkers ook twijfelen hoe het moet en hun gordel verkeerd dragen. Althans, dat lijkt een beetje de consensus te zijn. Bij Veilig Verkeer Nederland viel het hen op dat het een verkeerde trend begint te worden.

Vol liefde met gordels

Wat is er aan de hand? Nou, het ligt namelijk vooral aan het RTL-programma B&B Vol Liefde. Die naam – die toch een soft-erotische ondertoon doet suggereren – zit voornamelijk vol met autoritjes. Vrijgezelle Bed & Breakfast-eigenaren (ja, ook een doelgroep natuurlijk) kunnen in dit programma een soort vleeskeuring houden terwijl ze hun toko blijft lopen.

In de shots zie je constant dat men op de verkeerde wijze een gordel draagt. Nu waren wij er op de redactie heilig van overtuigd dat er maar twee manieren zijn om een gordel te dragen: wel of niet. Maar er is dus een tussenoplossing, kennelijk. Daarbij doe je het gedeelte wat normaliter over je schouders gaat, onder je schouder. Wat de gedachtegang hierachter is: geen idee.

Ook slimme programma’s

Het slechte voorbeeld wordt niet alleen gegeven door deze ‘domme’ programma’s. Ook makers van zelfverklaarde intelligente programma’s maken de fout. Denk bijvoorbeeld aan de makers van het D66-partijprogramma.

Daar werd de opperhoncho – Sigrid Kaag – gefilmd door de VPRO, helemaal zonder gordel. De partij probeerde deze beelden uit de ‘documentaire’ te houden, dus daar hadden ze in elk geval door dat het niet hoorde. We gaan verder geen vingertje wijzen – dat is niet fatsoenlijk – maar het is zeker opmerkelijk.

Via: De Telegraaf.