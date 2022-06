Toyota behaalt benodigde homologatie met GR Yaris

Het was ongetwijfeld spannend voor Toyota om met de GR Yaris aan de Toyota homologatie-eisen te voldoen. Maar het is gelukt!

Racen met een rallyauto in het World Rally Championship (WRC) brengt de nodige eisen met zich mee. Eén van die eisen is dat je deelneemt met een straatauto die ook gewoon gekocht kan worden door de consument. En zo kwam de Toyota GR Yaris tot stand.

De auto bouwen is niet alleen een vereiste. Het voertuig moet ook aan de man gebracht worden. Minimaal 25.000 geproduceerde exemplaren om precies te zijn. Niet zo’n moeilijke opgave met bijvoorbeeld een Citroën DS3, maar wel met een 60.000 euro kostende Toyota Yaris.

Akio Toyoda heeft goed nieuws wat dat betreft. Met gepaste trots kan hij bevestigen dat het halen van de eis gelukt is. Er zijn inmiddels meer dan 25.000 exemplaren van de Toyota GR Yaris geproduceerd.

Toyoda geeft aan dat deze auto intern voor de nodige spanningen heeft gezorgd. Je kunt je voorstellen dat de top binnen Toyota twijfelt of zo’n model met dito prijskaartje wel aanslaat. Het vertrouwen in Akio Toyoda is niet voor niets geweest.

De Toyota topman sluit zijn bericht op de TOYOTA GAZOO Racing Global Facebook pagina af met een bedankje. Een bedankje richting de fans, de kopers en enthousiastelingen van de kleine hot hatch.