Mercedes-AMG GT 4-Door pakt ‘Ringrecord [video]

Ze zijn de snelste in de categorie auto's met vier stoelen.

We zitten midden in het najaar en dat betekent dat het weer kouder en natter gaat worden. Zo vlak voordat het vieze natte weer werkelijkheid is geworden, poepen ze bij Mercedes-AMG nog even snel een record uit. Kunnen andere autofabrikanten in elk geval de komende maanden geen poging wagen om het record af te pakken, een slimme tactiek.

Met Mercedes-AMG ontwikkelingsingenieur Demian Schaffert achter het stuur, knalde de vierdeurs AMG GT 63 S 4MATIC+ met een tijd van 7:25:41 over de Nordschleife. Daarmee hebben de Duitsers het record in handen voor auto’s met vier aanwezige stoelen.

De Jaguar XE SV Project 8 deed het rondje al eerder in 7:21,23 seconden, maar deed dit in een andere configuratie. Jaguar reed het record met een XE SV Project 8 met het Track Pack. Dit betekent dat de achterstoelen moesten plaatsmaken voor een rolkooi. Dat was niet het geval bij de Mercedes-AMG.

Het record is ietwat flauw te noemen. Mercedes-AMG heeft immers een eigen categorie verzonnen met het vier-stoelen verhaal. Vermoedelijk wilden ze het record van Jaguar afpakken, maar dat is ze dus mooi niet gelukt. De XE SV Project 8 blijft op papier de snelste productie-sedan die de Nordschleife tot nu toe heeft gezien.

Waar de XE SV Project 8 een gelimiteerde auto was van Special Vehicle Operations, maakt Mercedes-AMG in principe zoveel 4-Doors als ze kunnen verkopen. Bekijk de onboard video van de recordpoging hieronder.