Tesla maakt honderden miljoenen winst!

Eindelijk heeft het merk een bijzonder goed kwartaal achter de rug.

Als Tesla de kwartaalcijfers presenteert, dan verwacht je meestal het ergste. Met bergen aan investeringen heeft de Amerikaanse autofabrikant altijd moeite gehad om winst te maken. Het derde kwartaal verliep echter financieel voorspoedig voor Elon Musk en zijn medewerkers.

De CEO heeft persoonlijk wel een heftig kwartaal achter de rug. Hij moest zijn positie als bestuurdersvoorzitter opgeven, z’n tweets worden voortaan in de gaten gehouden en hij nam wat trekjes van een jointje, wat ook weer voor ophef zorgde. Desalniettemin mag zijn autobedrijf Tesla een winst noteren van 312 miljoen dollar. De omzet bedroeg 6,8 miljard dollar. Een jaar geleden was er nog sprake van een verlies van 620 miljoen dollar.

Het bedrag is grotendeels te danken aan de vele leveringen van de Model 3. De productie loopt inmiddels op rolletjes en het merk is hard bezig om de Model 3 zo snel mogelijk naar aan klanten te leveren. Wekelijks produceert Tesla gemiddeld 4.300 Model 3’s. Het doel van 5.000 auto’s per week is zo nog niet gehaald, maar de fabrikant komt steeds dichterbij dat aantal.

Zelfs voor aandeelhouders kwam het nieuws dat Tesla winst had gemaakt onverwacht. Het aandeel steeg toen de kwartaalcijfers bekend werden gemaakt. Volgens CEO Musk is dit derde kwartaal slechts het begin. De Tesla-baas laat weten ook mooie cijfers voor het vierde kwartaal in petto te hebben.

