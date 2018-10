Porsche gaat 20 opgeknapte modellen verkopen

Van een eerste generatie Boxster tot een oude 911.

Dit is je kans om een smetteloze Porsche in handen te krijgen. Porsche UK heeft voor de aanstaande NEC Classic Motor Show iets bijzonders in petto. De Britse tak van de Duitse autofabrikant heeft 20 auto’s op unieke wijze opgeknapt en ze zullen elk verkocht worden.

Van die 20 auto’s gaat het in 10 gevallen om een eerste generatie Boxster. De auto’s zijn gerepareerd en opgeknapt door Porsche Centrums in het Verenigd Koninkrijk. Elk model komt met een custom interieur en met de Porsche-lakkleur Liquid Metal. Deze tint was enkel verkrijgbaar op de 918 Spyder, wat de restauratie erg bijzonder maakt. Bij de restauraties werden enkel originele onderdelen vanuit Porsche Classic gebruikt. Elk exemplaar komt met een ’70-anniversary’ badge in het interieur.

Vanwege het 70-jarige bestaan van het merk zullen de Porsches te zien zijn op de NEC Classic Motor Show. Hier kunnen aanwezigen ook aangeven als ze interesse hebben in het kopen van één van de auto’s. Eind dit jaar zal de daadwerkelijke verkoop plaatsvinden.

Naast deze opgeknapte auto’s, staat Porsche ook stil bij 20 jaar Boxster. Britse dealers die deel hebben genomen aan de ‘Restoracing’ competitie zullen een eigen opgeknapte exemplaar tentoonstellen. Het gaat hier om Boxsters met een livery die gelinkt is aan de rijke racehistorie van Porsche.