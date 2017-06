Jaguar XE SV Project 8 is een Britse pornosedan

Kopen? Dan moet je er snel bij zijn!

Een gelimiteerde oplage van 300 Jaguar XE SV Project 8’s gaat namelijk het levenslicht zien. Reken maar dat die snel vergeven zullen zijn, want de cijfers liegen er niet om!

De Jaguar XE SV Project 8 krijgt namelijk 600 pk en 700 Nm onder de kap, in de vorm van een 5.0 Supercharged V8 met aangepaste software en een verbeterd in- en uitlaattraject. Ook het koelsysteem is ingrijpend verbeterd. Optioneel is er een Track Pack, zodat je een excuus hebt om je kinderen thuis te laten. De XE SV Project 8 heeft dan namelijk maar twee zitplaatsen. Deze is gekoppeld aan vier aangedreven wielen zodat je de pk’s ook daadwerkelijk kwijt kan. Resultaat: een topsnelheid van 322 km/uur en een 0-100-sprint in 3,7 seconden.

De auto krijgt een aanpasbare rijhoogte en aerodynamica, en Intelligent Driveline Dynamics voor het betere circuitgebruik. Daar wordt je overigens ook goed geholpen met remmen: Jaguar past voor het eerst een Carbon Ceramic remsysteem met koolstofkeramische remmen en “uit de Formule 1 afkomstige wiellagers” toe.

De introductie van deze heerlijke bak is op 30 juni tijdens het Goodwood Festival of Speed. De exacte prijs van de Jaguar XE SV Project 8 is op dit moment nog niet bekend, maar de netto catalogusprijs zal ongeveer € 151.000 bedragen.

De Project 8 is door SVO voorzien van koolstofvezel bumpers met extra koelopeningen, alsmede een koolstofvezel motorkap. De wielkasten zijn verbreed (19 mm voor, 55 mm achter) en huisvesten lichtmetalen 20-inch wielen. De bodem is volledig vlak, de splitter aan de voorzijde en de achterspoiler zijn in twee standen verstelbaar. Deze aerodynamische aanpassingen creëren meer dan 122 kg downforce bij een snelheid van 200 km/uur.

De soundtrack? Tamelijk ok! Hoor die supercharger janken dan!