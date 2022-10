Superdikke Passat TDI sedan is een unieke occasion

We konden er maar eentje vinden! Is zo’n superdikke Passat TDI sedan iets voor jou?

In de categorie ‘je was vergeten dat ze er waren’: de luxe potente diesel sedan zonder sportieve opsmuk. Elektrische auto’s zijn in trek, plug-in hybrides verkopen goed. Diesels daarentegen zijn niet te slijten, zowel nieuw als gebruikt niet. Dat is op zich ook niet gek: de motorrijtuigenbelasting is hoog en diesel is aan de pomp aanzienlijk duurder dan benzine.

Maar ja, je kunt in veel gevallen diesels nog nieuw kopen en er zijn zat puike occasions. Voor nu zochten we de sterkste Volkswagen Passat diesel in sedan-vorm. Zijn die er eigenlijk wel? We keken op Marktplaats en vonden er eentje! Het is een complete uitvoering uiteraard, sterker nog. Het is de meest luxe versie die je kon krijgen. Dus een Highline met Business R-pakket.

Superdikke Passat TDI sedan

Op papier is het niet heel erg bijzonder allemaal met deze Volkswagen. De Passat heeft een 2.0 viercilinder diesel. Dat klinkt niet bijster indrukwekkend. Onder de kap ligt wel de sterkste variant van die motor met niet één, maar twee turbo’s. Daardoor levert ‘ie alsnog een gezonde 240 pk en een koppel van maar liefst 500 Nm. De motor is altijd gekoppeld aan DSG-transmissie en 4Motion-vierwielaandrijving.

Daardoor kun je in 6,1 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 240 km/u. Dat is niet extreem snel, maar wel bovengemiddeld vlot. De USP is natuurlijk het verbruik. Volgens Volkswagen is dat gemiddeld 1 op 17,5 (NEDC). Als we kijken op Spritmonitor kijken (waar je een goed beeld kunt krijgen van het verbrui) ligt het gemiddelde op 1 op 12,9. Niet verkeerd, alhoewel de diesel van ondergetekende 1 op 14 rijdt zonder problemen.

Prima uitrusting!

Qua uitrusting is zo ongeveer alles aanwezige op deze superdikke Passat TDI sedan. Er zullen vast een paar Volkswagen-kenners zijn die een paar opties missen, maar leren sportstoelen met massagefunctie, panoramadak, adaptieve cruise control, mooie wielen en ga zo maar door zitten er allemaal op.

Tja, en dan die prijs: 22.900 euro voor een auto die 175.000 km heeft gelopen. Dat is niet mis. Ondanks dat het een BOVAG-bedrijf is, is BOVAG-garantie níet inbegrepen. Daar moet je dan voor bijbetalen.

Dat is wel onvergeeflijk op een auto van meer dan 20 mille. Kortom, als je een superdikke Passat TDI sedan wenst, zul je met de knip moeten trekken. Interesse? Check dan hier de advertentie!

