Mercedes-AMG GT 63 – test en video

Met een achterbankje richt de Mercedes-AMG GT63 uit deze test zijn pijlen nadrukkelijk op de 911. Kan die dat waarmaken?

Aan de technologie zal het niet liggen, want AMG heeft het blik aan technische mogelijkheden volledig opengetrokken. In tegenstelling tot de vorige generatie heeft de AMG GT nu het volledig variabele vierwielaandrijvingsysteem AMG Performance 4MATIC+ inclusief drift modus. Net zoals zijn grote tegenstrever zijn er diverse actieve aerodynamica elementen, waaronder een achterspoiler die in vijf standen kan uitklappen. Heel Duits is het tweedelige, actieve luchtregelsysteem AIRPANEL. Daarvoor is een stand met een tweede set lamellen die alleen boven de 180 km/u wordt geactiveerd. Tegelijkertijd zijn er fabrikanten (hoi Volvo) die al hun auto’s begrenzen op 180 km/u.

Om de composiet aluminium carrosseriestructuur met een materiaalmix van aluminium, staal, magnesium en vezelcomposiet in bedwang te houden is er actieve rolstabilisatie. Actieve achterasbesturing is uiteraard ook present, de uitdaging van AMG is daarmee wel om de GT63 een puur rijgedrag mee te geven.

Hoe rijdt de AMG GT 63

De AMG V8 verveelt nooit, het geluid en de prestaties blijven top. De vier liter grote achtcilinder heeft een hot-V layout waarin de twee twin-scroll turbo’s binnenin de motor zijn geplaatst. Voor de AMG GT wordt de V8 altijd gecombineerd met de ook al zo fijne AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie.

Als AMG GT 63 levert de V8 585 pk en 800 Nm. De sprint naar de 100 duurt 3.2s en de topsnelheid is 315 km/u. Mocht dat allemaal te heftig zijn, kies dan voor de GT 55 met 476 pk/ 700 Nm of de viercilinder GT 43 met 422 pk/ 500 Nm.

De AMG GT is niet alleen 180mm langer en 70mm hoger dan de vorige generatie. De sportieveling is ook “wat” aangekomen, de schaalt slaat uit naar 1.895 kg. Dat zijn 325 kilogrammen extra en op hogere snelheid merk je dat de AMG GT 63 minder rap is dan je wellicht hoopt.

De bochtsnelheden zijn waanzinnig met dank aan de gesmeden aluminium componenten van het onderstel. Uiteraard is er ook adaptief verstelbare demping en een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras. De gewichtsverdeling is exact omgedraaid als voorheen, 54% van het gewicht rust nu op de vooras.

Zolang je richting de limieten rijdt, werken alle systemen op een fantastische manier samen. Duw je over de grens heen, dan wordt het wat onduidelijker wat de AMG GT 63 precies allemaal voor je probeert te regelen. De combinatie van achterasbesturing, het sperdifferentieel en het actieve onderstel is wellicht wat te veel van het goede.

Zijn er nog minpunten van de AMG GT 63

Volgens Mercedes-AMG is het interieurdesign: een ‘hyperanaloge’ combinatie van analoge geometrie in een digitale wereld. Het staand 11,9” grote multimedia touchscreen met het voortreffelijke MB UX werkt prettig. Alles zit waar je het verwacht en de materialen zijn prima….. Maar is dat genoeg voor een auto van dit kaliber?

Het interieur is namelijk verder niet echt bijzonder en het lijkt te veel op wat Mercedes-Benz ook gebruikt in de C-klasse. De twee exclusieve AMG-achtergrondkleuren voor de sfeerverlichting doen daar niets aan af.

Voor sommigen is een Merrie het ultieme mobiliteitsdoel, laat staan een AMG, maar Mercedes-Benz is van oudsher geen sportwagenfabrikant. Bij de dealer moet je gewoon aansluiten achter de wijkagent die zijn B180 komt afgeven voor een beurtje.

Killer features

Eindelijk krijgt de AMG GT een achterbankje. Zoals Mercedes-AMG stelt is de GT een 2+2 waar personen tot circa 1,50m een plekje kunnen vinden. Dat zijn hele kleine, maar toch volwassen fotomodelletjes (ken je doelgroep) of kinderen.

Ik gooi hem er maar weer eens in. Van alle 911 rijders die ik ken, gebruikt het merendeel de achterbank met zekere regelmaat. Dat er uberhaupt een 911 kon komen, was omdat er een achterbank in zit. Ergo: Mercedes-AMG heeft de enige juiste keuze gemaakt door de AMG GT een 2+2 te maken. Je kunt je GT ook specificeren zonder achterbank, maar volgens de AMG-engineers levert dat geen significant gewichtsvoordeel op.

Ergens kwam ik een quote tegen van een engineer die beweerde dat zijn mountainbike in de bagageruimte past. Aangezien mijn zoon Alex naar zijn wielrentraining moest, hebben we de proef op de som genomen.

Alternatieven

De Porsche 911. We kunnen allerlei andere sportauto’s ten tonele brengen, maar dit is de concurrent. Fietsen kunnen minder makkelijk mee, maar de 911 is dynamisch een iets betere auto. Puurder, maar de AMG GT heeft een beter interieur. Dat dan wel weer te veel lijkt op alle andere Mercedes interieurs.

Zoek je meer Engelse flair, kijk dan bij Aston Martin naar de V8 Vantage die dezelfde aandrijflijn heeft. Bij Ferrari is de Roma even uitverkocht, maar daar komt vast wel weer een opvolger voor.

Conclusie Mercedes-AMG GT 63 test

Zonder een prijs is het moeilijk in te schatten of de nieuwe AMG GT 63 is een aanrader is, of niet. Helaas gaan de nieuwprijzen van auto’s in Nederland door het dak, het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer moet ergens van betaald worden.

De AMG GT 63 heeft een vanafprijs van € 286.258. Daarmee nestelt de AMG GT zich tussen de Porsche 911 GTS en Turbo. Gevoelsmatig moet je een erg grote Mercedes-AMG fan zijn om voor de GT 63 te gaan. De looks, het geluid van de V8 en de technologie trekken je misschien wel over de streep. En het mag ook wel een keertje géén 911 zijn.