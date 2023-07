Video – De nieuwe AMG GT is niet zo goed in donuts

Of het ligt aan de bestuurder, dat zou ook kunnen.

De nieuwe AMG GT is nog niet onthuld, maar de auto was dit weekend al wél aanwezig op Goodwood. Het model is nog gehuld in lichte camouflage, maar dat laat weinig aan de verbeelding over. De AMG GT gaat heel veel op zijn voorganger lijken, maar komt nu standaard met de grote muil van de Black Series.

Ondanks de gelijkenissen met zijn voorganger, wordt het geen tweezitter maar een vierzitter. Niet geheel ontoevallig is de nieuwe SL ook een vierzitter. De AMG GT wordt in feite de dichte versie van de SL, maar dan wel met een eigen design.

De demonstratie op Goodwood liep helaas niet helemaal volgens plan. In de bovenstaande video is te zien hoe een donutsessie eindigt in de strooibaal. Gelukkig gaat het niet heel hard en is de schade beperkt. Maar het is wel een beetje een lullige manier om je nieuwe auto te presenteren.

Video credit: TFJJ