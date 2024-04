Jawel, de Porsche 997 is eindelijk 30 mille!

En ze worden goedkoper en goedkoper. Deze Porsche 997 kost precies 30 mille!

Porsches zijn een uitstekende investering. Alle luchtgekoelde 911’s zitten al een tijdje in de lift. De prijzen zijn af en toe een beetje maf geweest, maar over het algemeen schrijf je er niet meer op af. Houd ‘m keurig bij qua, zowel esthetisch als technisch en je kan zelfs een klein beetje waardestijging verwachten als je niet te veel kilometers maakt.

Met de 996-generatie blijkt dat de 911 wel degelijk af kan schrijven. Het is al jarenlang de minst waardevaste 911. Zijn opvolger, de 997, is op eigenlijk alle punten beter en fraaier. En tot voor kort dus altijd duurder.

Dus op zich is dat ook niet vreemd. Maar de eens zo prijzige 997 is niet meer zo prijzig. We hebben namelijk een 997 van 30 mille gevonden!

Porsche 997 nu vanaf 30 mille

Voor de liefhebber is het er ook eentje in een kleur! jazeker, een blauwe. Of Aqua Blue om precies te zijn. Althans, daar lijkt het het meeste op. Mocht je de complete PTS-catalogus uit je hoofd kennen (zoals @Loek), horen we graag wat het anders moet zijn. Overigens was Aqua Blue geen PTS-kleur, maar gewoon een metallic lak. Hoofdsponsor @dutchdriftking zal kunnen beamen dat de 19 inch BBS Lobster-wielen de beste keuze zijn voor deze auto (en vele andere VAG-producten).

De rest van de specificatie is minder spannend. Het is een gewone Carrera, dus niet met de sterkere S 3.8 met straffer onderstel en de grotere remmen. Deze non-S heeft de 3.6 liter met 325 pk, op zich niet verkeerd. Helaas is heeft de 997 geen handbak, maar de automaat. Dat was in deze periode nog een ouderwetse slushbox met koppelomvormer en slechts 5 (vijf!) voorwaartse verzetten.

Koop dan?

In zijn tijd was het geen verkeerde transmissie, maar de PDK (die bij de facelift geintroduceerd werd), is vele malen beter. Van 0-100 km/u sprinten duurt precies 5 seconden en de topsnelheid bedraagt 285 km/u. Het is dus zeker geen stakker.

Dit specifieke exemplaar kost niet zozeer 30 mille vanwege de automaat. Nee, dat komt door de kilometerstand. De teller staat nu namelijk op 265.000 km. Dat vinden sommige mensen veel, maar voor een Duits kwaliteitsproduct zou het geen probleem moeten zijn. Inderdaad, ‘zou moeten zijn’, want de Carrera-blokken kennen wel degelijk lager-issues van de 996. Voordeel: iedereen heeft er een fix voor. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hier eventjes waar je op moet letten bij de aanschaf van een 997:

