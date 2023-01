Mercedes AMG heeft een nieuwe honcho

Mercedes AMG blijkt een draaideur te zijn. Na twee jaar is het alweer tijd voor een nieuwe honcho.

Mercedes AMG gaat letterlijk en figuurlijk als een speer. Niet alleen zijn AMG’s snelle bakken voor de openbare weg, ze verkopen ook goed. De verkochte aantallen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat je bij Mercedes al lang niet maar alleen maar een dikke S-Klasse als AMG kan krijgen. Net als de meeste grote munteenheden is de badge is nogal onderhevig geweest aan inflatie.

Zo was de A45 AMG destijds nog een hele nieuwigheid met zijn geblazen vierpitter onder de kap. Maar inmiddels gaan ook de ‘grote’ AMG’s naar viercilinders toe, met een beetje hulp van elektro. De man die dit laatste overzag, was vanaf 2020 Philipp Schiemer. Hij volgde Tobias Moers op. Echter wordt hij nu aan de kant geschoven en vervangen door Michael Schiebe. In de tussentijd is Moers overigens ook alweer ontslagen bij Aston Martin.

Schiemer blijft overigens werkzaam binnen Mercedes, maar gaat zich nu bezighouden met ’top end klanten’ en ‘community management’. Iets waar Mercedes kennelijk veel heil in ziet. Schiebe op zijn beurt is volgens de Duitse pers een vertrouweling van topman Ola Kallenius, die dus zijn eigen mannetjes (m/v) op belangrijke posten neerzet. Of Schiebe de V8 weet te behouden of juist nog sneller bij het grofvuil zet, zal de toekomst leren.