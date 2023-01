Nederland pakt mafiabaas op, blijkt onschuldige Britse F1 fan te zijn

De autoriteiten pakten rondom de Dutch GP een mafiabaas op in Nederland. Echter, het bleek een doodnormale F1 fan te zijn.

De Italiaanse maffia heeft ietwat van diens glans verloren. In die zin dat de epische films erover al enige tijd in het verleden liggen. Je hebt wel de serie Gomorrah nog. Maar dat is iets meer hard geweld en mensen tandjes laten tuffen, dan chique pakken en gave auto’s. Het is nu gewoon schorriemorrie, zoals we dat hier ook hebben.

Toch zijn ze er nog wel gewoon, mafiabazen. Zoals bijvoorbeeld Matteo Messina Denaro. Deze baas van de cosa nostra heeft een paar moorden op zijn geweten. Onder andere twee aanklagers tegen de maffia moesten eraan geloven. Maar er werden ook bomaanslagen uitgevoerd in Milaan, Rome en Florence waarbij tien mensen om het leven kwamen. Matteo werd hiervoor verantwoordelijk gehouden. In 2002 werd hij veroordeeld tot levenslang.

Dingetje was alleen dat Matteo koos voor een vlucht en zodoende niet in de cel belandde. Rondom de Nederlandse Grand Prix van 2021, dachten de autoriteiten hem echter in de smiezen te hebben. Hij zou een hapje aan het eten zijn in Den Haag. Men schroomde dus niet, trok de snodaard een zak over het hoofd en voerde hem af naar een maximaal beveiligde gevangenis.

Het duurde enkele uren voordat het waarschijnlijk opviel dat de ‘Italiaan’ wel een gek accent had. Toen bleek dat de opgepakte man niet uit Italië, maar uit Liverpool kwam. Moet kunnen, zo’n vergissing op zijn tijd. De advocaat van de ongelukkige zei er destijds dit over:

When they told me he had been arrested because he was believed to be Matteo Messina Denaro, I thought they were joking. I mean, my client was born and raised in England and has an incredibly strong Liverpool accent. It was obvious from the start that there was a misunderstanding. Leon van Kleef, advocaat

Vandaag is de zaak helemaal opgelost. De echte Denaro is namelijk opgepakt in Sicilië. Deze keer hebben ze vermoedelijk wel de juiste persoon te pakken. Ruim honderd man waren betrokken bij de arrestatie van de inmiddels oude mafioso. Ondanks dat hij inmiddels kanker heeft (en daarvoor behandeld wordt), liep hij er naar verluidt nog patent bij. Zo had hij onder andere een horloge van 35.000 Euro om de pols.

Cynici vermoeden dat dit niet mogelijk zou zijn zonder hulp van de staat en dat zijn ‘nut’ voor de (lokale) machthebbers gewoon op was. Hoe dan ook mag Denaro nu dus gaan brommen. De man uit Liverpool, die heeft aan zijn avontuur in ieder geval een goed verhaal overgehouden.