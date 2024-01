Mercedes-AMG heeft het alternatief op motorgeluid gevonden!

Ik denk dat Mercedes-AMG en will.i.am. niet eens een heel gek idee presenteren met MBUX Sound Drive.

Het grote voordeel van een elektrische auto is dat je in stilte kunt rijden. Prima voor een mobiliteitsoplossing, minder prima in een EV die als vervanger van je sportievere auto met verbrandingsmotor moet dienen. Want het geluid van een mooie benzinemotor is niet zomaar te vervangen.

Je ziet automerken van alles proberen. Hyundai komt met allerlei gekunstelde motorgeluiden in de elektrische IONIQ 5 N. BMW heeft met Hans Zimmer complex gecomponeerde high-tech geluiden verzonnen en dit keer is het Mercedes-AMG die met MBUX Sound Drive iets anders heeft bedacht.

Geluiden tijdens acceleratie

Want eerlijk is eerlijk. Of ik nu in een Porsche Taycan zit of een elektrische BMW M Performance. Al die nep geluiden die je kunt instellen om de acceleratie spannender te maken zijn bs. Het is niet mooi, het voegt niets toe aan de beleving en het is ontzettend repetitief na een tijdje. Dan maar gewoon stilte aan boord.

Muziek maken in je Mercedes

Mercedes-AMG heeft met de introductie van MBUX Sound Drive iets anders verzonnen. Eerlijk gezegd ben ik hier best benieuwd naar. De technologie is in samenwerking met artiest en ondernemer will.i.am bedacht. Wat is het? MBUX Sound Drive tovert je elektrische Mercedes-AMG om tot muziekinstrument.

De stilte van een EV valt weg en met het gaspedaal kun je zelf muziek maken. Hoe harder je accelereert, hoe anders de muziek reageert. Je componeert als het ware je eigen track tijdens een autorit. Ik ben oprecht benieuwd hoe dit aanvoelt. Is dit een gimmick die je na drie vier keer proberen nooit meer gebruikt, of voegt dit echt wat toe aan de rijbeleving? Als muziekliefhebber heeft het mijn aandacht.

MBUX Sound Drive van Mercedes-AMG is geïntroduceerd op technologiebeurs CES in Las Vegas. Bezoekers van de beurs kunnen de techniek ervaren tijdens een proefrit in een Mercedes-AMG EQE of EQE SUV.

Aan de hand van sensoren en software komt de muziek aan boord van de auto tot leven. Naast accelereren en remmen spelen sturen en recuperatie ook een rol. Mercedes rolt MBUX Sound Drive medio 2024 uit in de modellen van Mercedes-AMG en Mercedes-Benz die zijn uitgerust met de tweede generatie van het MBUX infotainmentsysteem. Via een over-the-air (OTA) update komt de feature beschikbaar.