BMW M laat Hans Zimmer autogeluiden maken en dat klinkt zo - Autoblog.nl

In navolging van de reguliere BMW i4, kiest ook M GmbH voor componist Hans Zimmer om autogeluiden te gaan componeren.

Nu klop je op de deur bij merken als Akrapovic, Miltek of een RVS-boer om je uitlaat en daarmee het geluid aan te passen. Hoe gaan we dat straks doen? Een artiest opbellen voor een USB stick? Het klinkt kolderig, maar ik kijk er echt niet gek van op dat we die kant opgaan. BMW M GmbH heeft namelijk bekendgemaakt dat Hans Zimmer het geluid mag gaan verzinnen van de elektrische auto’s van M.

BMW M en Hans Zimmer

Die samenwerking komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar werd al bekend dat meneer Zimmer het geluid ging componeren voor de BMW i4. In 2019 was er zelfs al een sample gemaakt met de BMW Vision M NEXT. Nu komt daar een taakje bij, want de volbloed M-auto van de i4 zal tevens geluid van de componist krijgen. Naast de i4 en i4 M krijgt overigens ook de iX een Zimmer-sound.

Het gehele gebeuren van artificiële autogeluiden omvat de Duitse autofabrikant onder de naam BMW IconicSounds Electric. Geluiden voor plug-in hybrides en met name volledig elektrische auto’s worden door artiesten en componisten zoals Hans Zimmer gemaakt.

BMW heeft bekendgemaakt hoe ze invulling willen gaan geven aan die autogeluiden in EV’s. IconicSounds Electric komt in 2022 standaard met de iX en zal een optie zijn in de i4. Stel, je koopt over een paar jaar een i4 occasion en de IconicSounds Electric optie mist, dan kun je deze achteraf via software aanschaffen.

Uiteindelijk is het afwachten hoe prettig of hoe onprettig dit gaat zijn. Ondergetekende hoopt dat je als berijder de kans krijgt om het bijvoorbeeld helemaal uit te schakelen. Wees daar echter maar niet zo zeker van. De Active Sound Design in bijvoorbeeld een BMW M4 is ook niet zomaar uit te zetten. Dan moet je of een zekering lostrekken of via een OBD-stekker de boel uitschakelen. Dat zal waarschijnlijk met IconicSounds Electric straks niet anders zijn.