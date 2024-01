Prijs nieuwe Suzuki Swift: nog steeds een goede deal?

Hoe interessant is de nieuwe Suzuki Swift? Daar kunnen we een oordeel over vellen, want de prijs is bekend.

De Suzuki Swift was altijd een interessant aanbod: je had voor een schappelijk prijs een leuk uitziend karretje met een laag gewicht en puike rijeigenschappen. Deze auto heeft nu een opvolger gekregen, dus de hamvraag is: hoe interessant is die?

Het uiterlijk en de specificaties hebben jullie al kunnen beoordelen, want de vierde generatie Swift werd vorige maand onthuld. Nu maakt Suzuki ook de prijs van de nieuwe Swift bekent. En dat is toch wel een vrij belangrijk aspect, zeker bij een B-segmenter.

We zullen jullie niet langer in spanning laten: de nieuwe Suzuki Swift is er vanaf €21.695. Voor dat bedrag mag je een 83 pk sterke Swift 1.2 Smart Hybrid mee naar huis nemen. Dat is ook meteen de enige motorvariant die in de prijslijsten staat.

Hoe kaal is ‘ie? Een instapper in het B-segment is gelukkig niet meer zo karig uitgerust als vroeger. Je krijgt bijvoorbeeld standaard adaptive cruise control, parkeersensoren achter en een multimediasysteem met Carplay/Android Auto, Bluetooth en DAB+. Wel moet je zelf schakelen en staat de auto op 15 inch stalen velgen.

Net als de vorige generaties is de nieuwe Swift ook met vierwielaandrijving (Allgrip) te krijgen. Dat is nog steeds tamelijk uniek in dit segment. De Allgrip is er vanaf €27.095. Dan heb je wel meteen een hoger uitrustingsniveau (Select in plaats van Comfort).

Concurrentie

Om de prijs van de nieuwe Suzuki Swift in het juiste perspectief te plaatsen halen we ook even de concurrentie erbij:

Dacia Sandero TCe 100: €17.200

Citroën C3 1.2 PureTech 83: €19.460

Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid (83 pk): €21.695

Skoda Fabia 1.0 TSI (95 pk): €23.790

Renault Clio TCe 90: €23.890

Toyota Yaris 1.5 Hybrid (116 pk): €24.250

Seat Ibiza 1.0 MPI (80 pk): €24.950

Volkswagen Polo 1.0 TSI (80 pk): €26.990

Als je de vanafprijs van ruim 21k tegen vond vallen: de Swift is nog steeds een van de goedkoopste B-segmenters. De echte prijsknaller blijft natuurlijk de Sandero. Ook de Citroën C3 is goedkoper, maar die rijdt waarschijnlijk niet leuker. Vooralsnog lijkt het dus nog steeds een prima keuze in het B-segment.