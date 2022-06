Mercedes-AMG One: Formule 1 techniek voor de Autobahn

Daar is ie dan! Meer dan 1000 pk en boordevol Formule 1 techniek, de Mercedes-AMG One.

Eindelijk officieel onthuld! We hebben er even op moeten wachten, maar hij is daar! Voel jezelf een beetje Lewis Hamilton op de Duitse Autobahn (en de Nederlandse snelweg, maar dan met de cruise control op 100…)

55 Jaar AMG

Op 1 juni 1967 was de geboortedag van AMG. Geen betere datum dan vandaag, 1 juni 2022, om het doek af te trekken van deze Mercedes-AMG One. Precies 55 jaar nadat AMG werd gesticht is het tijd voor een feestje.

En wat voor feestje. Een hypercar met 1063 pk en afgeladen vol met Formule 1 techniek, inclusief een V6 hybride aandrijving. In 2017 al op de IAA van Frankfurt aangekondigd als concept is dit nu de meest potente Mercedes ooit. In het hart dus een aangepaste versie van de turbo geblazen 1.6 liter V6 Grand Prix motor gecombineerd met vier elektromotoren. Die zorgen samen dus voor die 1000+ paardenkrachten. Overigens niet alleen de sterkste Mercedes ooit maar ook de snelste wegauto ever voor het merk met een topsnelheid van 352 kilometer per uur.

Gelimiteerd

De hardcore coupé is een tweezitter die is ontwikkeld door de AMG High Performance Powertrain Division in samenwerking met het in Groot Brittannië gevestigde Mercedes-AMG Formule 1 team. Niet verrassend wellicht dat zo’n exclusieve auto ook in een exclusieve oplage beschikbaar komt. Slecht 275 stuks en die moeten dan zo’n 2,5 miljoen euro kosten. Exclusief BPM als je zo’n exemplaar naar Nederland weet te krijgen.

Carbon

De basis van de auto is een carbon monocoque met een geïntegreerde stalen rollbar. Het chassis aan de achterkant is gemaakt van een combinatie van koolstofvezel en titanium.

De koets is een combinatie van carbon en composiet plastic die zo is vormgegeven dat er flink wat downforce gecreëerd wordt om al dat geweld ook op de weg te krijgen en te houden. Luchtinlaten, lamellen en een tweedelig uitschuifbare achtervleugel helpen actief om die 1000+ pk op de mat te leggen.

Aan de koeling is ook gedacht, flinke sleuven in de neus, een luchtinlaat op het dak en grote afzuigers om warme lucht uit de motorruimte te zuigen. Niet overbodig voor zo’n hete hypercar als je het ons vraagt.

Mercedes meldt nog een heleboel cijfertjes, zoals 198 gram CO2 per kilometer en een turbodruk van 3,5 bar, de output van elke motor afzonderlijk, een verbruik van 8,7 liter per 100 kilometer enzovoort. Boeiende info natuurlijk, maar kijk eens wat een plaatje… Wij dromen alvast van een heerlijke roadtrip met deze hypercar over de Duitse Autobahn richting de bergweggetjes van de Alpen en de Dolemieten.