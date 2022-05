BMW iX1 met 313 pk is eveneens een krachtpatser

Met de BMW iX1 hoef je je niet te schamen. Niet alleen is ‘ie heel erg hip, de iX1 is ook vrij vlot!

Een elektrische compacte premium-crossover. Dat is misschien wel het heetste segment in Nederland. Elektrisch is de nieuwe standaard, vanwege de bijtelling en lage leaseprijs (en het is goed voor het milieu, natuurlijk). Een crossover is vereist vanwege de hoge instap. Compact omdat het ook weer niet te veel mag kosten en premium omdat de buren wel moeten denken dat het goed met ons gaat.

De BMW iX1 is dus het antwoord op alle automobiele vragen van de Nederlandse leaserijder. De reguliere BMW X1 is zo’n 60 seconden geleden geïntroduceerd, nu is het tijd voor de BMW iX1! Dat is uiteraard niet een compleet andere auto.

Nieuwe BMW iX1 gebaseerd op X1

Net als bij de BMW i4 en i7 is de iX1 een auto die gebaseerd is op een auto met verbrandingsmotor. Of beter gezegd: BMW heeft rekening gehouden met meerdere aandrijflijnen. Je kunt de X1 krijgen met een diesel, benzine of als PHEV, maar nu dus ook volledig elektrisch.

De iX1 krijgt de toevoeging ‘xDrive30’. Dit houdt in dat deze qua prestatieniveau vrij hoog staat. Dat komt door twee niet één, maar twee elektromotoren. Op zowel de voor- als achteras zit er eentje. Op deze wijze heeft de nieuwe BMW iX1 het befaamde xDrive-vierwielaandrijvingssysteem.

Actieradius

Het maximum vermogen is 313 pk, dat de auto tijdelijk kan leveren in overboost-functie. Het maximale koppel is 494 Nm, dat per direct beschiklbaar is. Daarmee kun je dan met de iX1 in 5,7 seconden naar 100 km/u sprinten. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Op een volle accu kun je maximaal 438 km halen aldus de WLTP.

Dat komt mede door de verbeterde aerodynamica van de iX1, zo is de grille gesloten en krijg je bijzonder vormgegeven lichtmetalen wielen. Laden kan met maximaal 130 kW. Volgens BMW kun je in 10 minuten tijd er zo’n 120 km bijladen.

November 2022

De BMW iX1 gaat ook in Regensburg van de band rollen (ook de accu’s bouwt BMW daar) en zal iets later dan de normale X1 in de BMW-showrooms staan, zo rond november van dit jaar. Prijzen zijn officieel niet bekend, maar een vrouw in regenjas liet weten dat 56 mille geen vreemde gedachte is.

De BMW iX1 gaat concurreren met auto’s als de Mercedes-Benz EQB, Lexus UX300e en de Volvo XC40 P8 Recharge. Die superhippe compacte premium elektrische crossovers hebben er dus een geduchte concurrent bij!

