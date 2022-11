Mercedes-AMG One is de snelste straatauto op de Nürburgring [video]

Sterker, de Mercedes-AMG One is niet zomaar de snelste straatauto op de Nürburgring, maar veruit de allersnelste.

Je weet het hè? Als een fabrikant een snel model heeft uitgebracht, kun je er vergif op innemen dat ze dat ding over de Nürburgring gaan jagen. En heel vaak zijn ze dan jubelend de snelste in hun categorie. Bijvoorbeeld de ‘snelste 1,6 liter diesel op Toyo-banden’ of ‘de snelste elektrische auto op groene stroom’. Dat soort dingen.

Maar Mercedes-AMG heeft een record gepakt dat wél wat zegt. Zij hebben hun One als allersnelste straatauto ooit over de ring gejaagd. De auto reed het rondje in niet meer dan 6 minuten, 35 seconden en 183 duizendsten. En ja, dat is verdraaid snel.

Mercedes-AMG One is de snelste

Om een voorbeeldje te geven, de toch niet bepaald slome Porsche 911 GT3 RS rondde de Ring in 6:49.328. Waarmee hij wel bovenaan staat in zijn eigen categorie ‘auto zonder turbo’, overigens. Maar de Mercedes-AMG One is dus nog even bijna 15 seconden sneller… Poh!

De crew van Mercedes kreeg de snelle rondetijd niet cadeau hoor. Er is flink geoefend en uiteindelijk hebben ze de tijd helemaal aan het eind van de dag gezet, toen de condities van de baan op z’n best waren. Overigens denken ze dat ze met nóg betere omstandigheden een tijd van 6:30 kunnen halen.

Nu wil jij zeker ook zo’n One?

Meestal laten fabrikanten hun auto’s zo snel over een baan razen, om er meer van te verkopen. Normaal gesproken doet Mercedes dat ook, behalve nu. De complete oplage van de Mercedes-AMG One is namelijk al lang en breed uitverkocht. Er worden er slechts 275 gebouwd en daar heeft Lewis Hamilton er twee van. Dat je het even weet.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een A-klasse, worden alle exemplaren van de One met de hand gebouwd en dat rechtvaardigt de prijs van ongeveer 2,5 miljoen euro. Oh ja, ook leuk, het systeemvermogen ligt op 1.063 pk. Dankzij de 8.4 kWh grote accu is het ook nog mogelijk om tot 18 kilometer volledig elektrisch te rijden.

Alleen ze zijn uitverkocht. Dus daarom citeren we @jaapiyo maar even als we dit artikel resumeren…

‘Waarvan akte.’