Parkeren in onze hoofdstad opnieuw duurder

Als je dacht dat het prijsplafond wat betreft parkeren in onze hoofdstad inmiddels wel bereikt was, heb je het mis. Het kan blijkbaar nóg duurder!

Het is voorwaar geen sinecure om met de auto naar onze hoofdstad te komen. Niet alleen is het vrijwel onmogelijk om er te rijden, parkeren is nog een veel grotere uitdaging. Probeer maar eens een vrij plekje te vinden, zeker in het centrum. En als je dat plekje dan eenmaal hebt, betaal je je arm aan de parkeerkosten.

Amsterdam staat bovenaan van alle steden wereldwijd als het op parkeerkosten op straat aankomt. Zelfs Singapore, Londen en New York zijn goedkoper. Maar da’s niet voldoende voor de groene rupsjes nooitgenoeg in de Stopera, de prijzen om te parkeren in de hoofdstad gaan gewoon nóg verder omhoog.

Parkeren in Amsterdam wordt nóg duurder

Buiten dat worden er ook een heleboel nieuwe betaalde parkeerplekken ingevoerd. In Nieuw-West en Zuidoost bijvoorbeeld ga je vrijwel overal betalen om te parkeren, terwijl dat nu nog gratis is. Ok, het is met 1,60 euro per uur niet de duurste plek, maar het tikt wel aan.

De tarieven verder de stad in stijgen met 20 tot 50 cent per uur. Dat betekent heel simpel dat je in Bos en Lommer en de Oosterparkbuurt geen 4,50 per uur meer betaalt, maar 5 piek. In bijvoorbeeld Oud-West en De Pijp gaat het van 6 euro naar 6,50 euro. Alleen het hoogste tarief van 7,50 blijft hetzelfde als nu, dat is dan weer een enorme meevaller, niet?

Miljoenen extra voor de hoofdstad

De nieuwe parkeertarieven zorgen natuurlijk voor een extra gevulde gemeentekas, de hoofdstad kan jaarlijks zo’n 35, 7 miljoen euro extra bijschrijven. Geld dat vanzelfsprekend gebruikt gaat worden ten behoeve van de automobilist…. HAHAHA, NEE JOH, TUURLIJK NIET!!

Het geld komt ten goede aan allerhande projecten in Amsterdam, die voor het gemak maar onder het kopje ‘Onderhoud’ geschaard worden. Dus dan weet je dat er mooie genderneutrale wc’s en gloednieuwe regenboogzebrapaden gaan komen. Ook mooi…

Oh ja, als je onverhoopt in de hoofdstad woont, ga je ook meer betalen voor je parkeervergunning. In het centrum is dat 300 euro per half jaar, daaromheen 177 euro. Voor veel Amsterdammers in West, Zuid en Oost is dat dus een stijging van 70 euro per jaar.

Kortom; Amsterdam. Leuker kunnen we het niet maken. Duurder wel.