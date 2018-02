Mercedes-AMG Project One nu ook als boot verkrijgbaar!

Van hyper-car naar hyper-boot.

De Merc’-AMG Project One, die dit jaar in productie gaat, dient als inspiratie voor deze Cigarette Racer.

De samenwerking tussen Cigarette Racing en Mercedes heeft al vaker mooi spul opgeleverd, met dit als nieuw hoogtepunt. De nautische jongens presenteerden de boot deze week op de Miami international Boat Show. De 515 Project One is gebaseerd op de Marauder, het vlaggenschip van Cigarette Racing. Net als bij Mercedes, wil ook de bootbouwer dat dit hun snelste product ooit is.

De boot is meer dan 15 meter lang en is extra breed, ongeveer 3 meter, zodat er meer passagiers mee kunnen varen. Dit laatste lijkt niet echt in lijn met de Project One idealen, hoewel deze ook flink breed is, maar dan voor hele andere redenen. De boot heeft genoeg plek om 6 mensen ‘comfortabel’ te kunnen vervoeren. Dat gaat waarschijnlijk niet altijd op, aangezien de boot met één, oh nee, twee Mercury Racing V8 motoren (2700 pk), een top van 225 kilometer per uur kan behalen. Als je er race-brandstof in mietert zul je zelfs 3100 paardenkrachten tot je beschikking hebben.

In vergelijking lijkt de AMG Project One voor op de weg een mietje. Deze auto krijgt een op F1 geïnspireerde 1.6 liter V6 met turbo die samenwerkt met vier elektrische motoren. In totaal moet dit goed zijn voor meer dan 1000 pk.

Het partnerschap tussen Cigarette Racing en AMG begon in 2007, voornamelijk om marketing- en klantenactiviteiten samen te organiseren. Beide bedrijven zijn wild van luxe, prestaties en hanteren een hoge productiestandaard. Dit liefdesbootje zal dus waarschijnlijk nog wel even varen.