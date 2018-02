Koop nu de persoonlijke Aston Martin van James Bond

Helaas zonder zijwaarts-door-een-steegje optie.

Het gaat hier namelijk om de persoonlijke Aston Martin van Daniel Craig. het betreft een Vanquish uit 2014 die speciaal door Aston Martin voor de Bond-acteur is gemaakt. Meneer Bond veilt zijn auto voor het goede doel, dus red de planeet en koop deze Aston Martin.

Al bijna 50 jaar is Aston Martin onlosmakelijk verbonden aan de James Bond franchise. In 1964 verscheen voor het eerst een Aston in een Bond film, dit was de DB5 in Goldfinger. Ook in alle vier films waarin Craig de hoofdrol speelt is het merk aanwezig. In de laatste Bond film zagen we Craig (niet) een DB10 besturen.

Van Craig’s Vanquish bestaan slechts 100 exemplaren. Het is een Aston Martin Vanquish Centenary Edition, die werd geproduceerd ter ere van het 100-jarig bestaan van Aston Martin (video). Het serienummer van de auto van Daniel Craig is, je raad het al, 007. Het donkerblauwe ex- en interieur heeft, volgens het veilinghuis, te maken met de voorliefde van Daniel Craig voor denim. James Bond is dus stiekem een soort Jay Leno.

De opbrengsten van de Aston Martin gaan naar ‘The Opportunity Network’ in New York. Dit goede doel helpt studenten uit achtergestelde gemeenschappen hun school- en carrièredoelstellingen te behalen. Zowel Craig als zijn vrouw, Rachel Weisz, zitten in de raad van bestuur van deze organisatie.

De waarde van de auto wordt geschat tussen de 320 en 480 duizend euro’s. Tussen 27 februari en 3 maart staat hij te glimmen in Christie’s showroom in Los Angeles, dus als je toevallig in de buurt bent.. Vervolgens verhuist de auto naar New York, waar hij 20 april geveild wordt.

De volgende Bond film, die in november 2019 in de bios te zien is, zal de laatste worden voor Craig. Gelukkig voor Daniel blijft Aston Martin voor altijd bij hem.