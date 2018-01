Mercedes R&D-baas: we gaan houden van AMG-spruitjes

BRAAAAAAAAAAP wordt whoooosh.

Slecht nieuws voor de dino’s onder ons. De donkerbruine tonen van AMG’s V8-en zullen we in de toekomst waarschijnlijk moeten missen. Ja goed, dat voelden we natuurlijk stiekem al aankomen, maar na het lezen van de woorden die Ola Källenius uitspreekt bij Autocar komt het allemaal wel erg dichtbij. Källenius is sinds 2015 chef R&D bij Mercedes, maar was daarvoor ook een tijdje de CEO van de AMG divisie. Gevraagd of er in de toekomst ook volledig elektrische AMG’s gebouwd worden zegt Ola:

Why not? It is not a concrete programme at the moment, but it is conceivable. Besides we have been there before.

Dat laatste is uiteraard een verwijzing naar de SLS AMG E-CELL, die slechts in beperkte oplage gemaakt is. Wij denken wel te weten waarom die oplage zo beperkt was: iedereen wilde natuurlijk gewoon de bulderende V8 in het vooronder hebben (rijtest plus hoortest). Nu we het daar toch over hebben: denkt Ola niet dat klanten de V8 gaan missen?

When we went to turbocharged engines everyone thought that would be the end of the AMG character, but we don’t exactly get many complaints about that any more. We all love the sound of the V8 and an electric car can still be thrilling, so we are going to have to develop a second love for that.

Elektrische AMG’s zijn eigenlijk net als spruitjes dus. Je moet er maar van leren houden, voor je eigen bestwil. Gelukkig kunnen we voorlopig nog even vette V8-friet eten. En die ovenbakfrietjes in de vorm van de ’53 AMG’-reeks zijn ook nog wel te hachelen. Maar ja, in de toekomst is er geen ontkomen meer aan. Ik wil geen spruitjes!