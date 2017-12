Mercedes-AMG’s worden steeds betaalbaarder

Dat was 10 jaar geleden wel anders.

Een AMG, of eigenlijk moet ik Mercedes-AMG zeggen. Enkele jaren geleden moest je meer dan 100.000 euro op tafel smijten om een gloednieuw exemplaar te kopen. De C63 was, tot de A45 het licht zag, de instapper. De heetste A-klasse is met een consumentenprijs van 67.473 euro momenteel de instapper onder de AMG’s.

Het AMG-label gaat nóg voordeliger worden. Net als de C63 en E63 een goedkoper broertje hebben (C43 en E43), zal ook het gamma van de A-klasse verder worden uitgebreid. AMG baas Tobias Moers heeft tegenover Top Gear bevestigd dat er een een model onder de A45 zal worden gelanceerd met de komst van de nieuwe A-klasse.

Deze ‘A35′ moet gaan concurreren met auto’s als de Volkswagen Golf R, Audi TTS, Honda Civic Type R en Seat Leon Cupra R. Omdat de A45 meer vermogen gaat krijgen (+- 400 pk), is er een gat ontstaan. Mercedes ziet mogelijkheden om deze niche te vullen met een nieuw model.

De Mercedes-AMG A35 gaat ongeveer tussen de 33.000 en 40.000 euro kosten. De hot hatch krijgt dezelfde 2.0 viercilinder turbomotor als de A45. Uiteraard met een downgrade qua vermogen. Chiptuning-boeren wrijven alvast in de handen om A35-klanten te ontvangen die A45-performance wensen.