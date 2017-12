Hier staat de grootste Aston Martin-dealer ter wereld

Sushi.

Het is geen Dubai, ook niet Abu Dhabi. Qatar? Not even close. Aston Martin koos de andere kant van de wereld uit om een nieuwe flagship dealer te openen. In het Aoyama Dori-district in Tokio, Japan om precies te zijn. Eén van de rijkste gebieden van de Japanse hoofdstad.

De dealer bestaat uit drie verdiepingen. Naast auto’s kun je er ook terecht voor onder meer merchandise, accessoires en schaalmodellen. Met de opening van de nieuwe showroom werd tegelijkertijd de nieuwe Vantage gepresenteerd. De Britse autofabrikant organiseerde launch events over de hele wereld om de nieuwe instapper te presenteren. Onder andere in dealers in de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk en China vonden launch events plaats. In tegenstelling tot andere dealers, ligt de focus bij dit pand niet op de verkoop van auto’s.

De keuze om de grootste dealer in Japan te lanceren was uiteraard geen willekeurige. Het Aziatische geldt als één van de grootste afzetmarkten voor Aston Martin. Bij de opening van de showroom waren onder andere Patrik Nilsson, baas Aston Martin Asia Pacific, en Yoshiki (een beroemde Japanse componist) aanwezig.

Aston Martin is met vijf dealers sterk vertegenwoordigd in Japan. Het merk heeft, naast Tokio, showrooms in Osaka, Nagoya, Fukuoka en Hiroshima.