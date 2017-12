JLR: ‘de Range Rover is en blijft de beste’

Verwacht geen uitbreiding in het topsegment van Land Rover.

Een nieuw topmodel, boven het meest luxe model. Bij Jaguar Land Rover peinzen ze er niet over. Op de Los Angeles Autoshow presenteert het merk de nieuwe Range Rover SV Autobiography. De Range Rover is al jaren het meest luxe paardje uit de Land Rover-stal. Joe Eberhardt, CEO Jaguar Land Rover North America, zegt dat dit zo zal blijven.

Volgens Eberhardt kan een nieuw topmodel worden gezien als een overbodig voertuig in het gamma. “Kijk naar de eerste generatie Maybach. Wat zei dat over de S-klasse? Ze hebben het verkoopfiasco van Maybach opgelost door het luxemerk te laten samensmelten met de S-klasse”, aldus de CEO. De Range Rover-lijn begint bij de Evoque en eindigt bij de SV Autobiography. Tussen beide modellen zit meer dan 150.000 euro verschil, afhankelijk van welke motorisering je kiest.

De Range Rover was een van de eersten modellen dat het luxe SUV-segment wist aan te boren. Inmiddels is het één van de vele vissen in het water. Denk aan auto’s als de Porsche Cayenne, Maserati Levante en de Bentley Bentayga. In de nabije toekomst komen daar de Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan en de SUV van Ferrari bij. (via Autonews)